El adolescente se movilizaba en una bicicleta cuando el transporte público lo atropelló. El hecho ocurrió en la esquina de Taboada y Roque Sáenz Peña.

Un joven de 17 años fue atropellado este miércoles en el centro de Luján de Cuyo, cuando circulaba con su bicicleta por la vía pública. A pesar de la gravedad del accidente, el joven se encuentra buen estado de salud, aunque sufrió lesiones y tuvo que ser asistido por una ambulancia.

De acuerdo a la información, el siniestro ocurrió cerca de las 13, cuando un colectivo colisionó contra una bicicleta en la intersección de calles Taboada y Sáenz Peña. Fueron los comerciantes y transeúntes que pasaban por la zona, quienes dieron aviso al 911 para alertar el accidente.

Personal policial se desplazó al lugar y constató que un menor, circulaba en bicicleta por la ciclovía de Sáenz Peña y, al intentar girar hacia Taboada, no advirtió la presencia de un colectivo, produciéndose la colisión.

Al lugar arribó personal médico del SEC, quienes le diagnosticaron al joven politraumatismo moderado. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría. El vehículo involucrado corresponde a un colectivo del grupo 700, interno 56. Se le practicó dosaje de alcoholemia con resultado negativo.