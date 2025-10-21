Un movimiento telúrico se produjo durante la mañana del martes por lo que muchos vecinos de Mendoza se alertaron con fenómeno que tuvo epicentro en San Juan.

La provincia de Mendoza registró un temblor de tierra importante este martes 21 de octubre de 2025 antes del mediodía. El sismo tuvo una magnitud de 4,7 grados en la escala de Richter.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fuerte temblor se sintió a las 11:08:37 de la mañana.

Según datos preliminares, el epicentro del sismo se localizó en la provincia de San Juan, específicamente a 99 kilómetros al Noroeste (NO) de la capital mendocina. Las coordenadas sitúan el punto de origen a 43 kilómetros al Noroeste de Uspallata, apenas traspuesto el límite de la provincia de Mendoza.

El INPRES detalló que el temblor fue profundo, registrando 131 kilómetros de profundidad. Además de su cercanía a Mendoza, el epicentro estaba ubicado a 148 kilómetros al Suroeste (SO) de la ciudad de San Juan.