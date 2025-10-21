Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Un movimiento telúrico se produjo durante la mañana del martes por lo que muchos vecinos de Mendoza se alertaron con fenómeno que tuvo epicentro en San Juan.

La provincia de Mendoza registró un temblor de tierra importante este martes 21 de octubre de 2025 antes del mediodía. El sismo tuvo una magnitud de 4,7 grados en la escala de Richter.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fuerte temblor se sintió a las 11:08:37 de la mañana. 

Según datos preliminares, el epicentro del sismo se localizó en la provincia de San Juan, específicamente a 99 kilómetros al Noroeste (NO) de la capital mendocina. Las coordenadas sitúan el punto de origen a 43 kilómetros al Noroeste de Uspallata, apenas traspuesto el límite de la provincia de Mendoza.

El INPRES detalló que el temblor fue profundo, registrando 131 kilómetros de profundidad. Además de su cercanía a Mendoza, el epicentro estaba ubicado a 148 kilómetros al Suroeste (SO) de la ciudad de San Juan.

También puedes leer

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Lavalle

Recataron en Mendoza a un hombre con drones que estaba perdido en un campo

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Te puede interesar

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Lavalle

Recataron en Mendoza a un hombre con drones que estaba perdido en un campo

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Colapso digital

Se cayó la red de servidores más grande del mundo y causó fallas en aplicaciones

Desde el Air Force One

Donald Trump, sobre Argentina: “Están muriendo y los ayudaré comprando carne”

Comercio exterior

Brasil flexibiliza aranceles al ajo chino y pone en riesgo la producción de Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera calor, viento norte y Zonda con probabilidad de lluvias y granizo

Presentes económicos

Día de la Madre 2025: cómo celebran los argentinos y cuánto gastan en regalos

Elecciones 2026

El voto joven en Mendoza puede definir bancas pese a su bajo nivel de participación

Vitivinicultura

En plena crisis del vino, un exministro de Alberto Fernández compró una bodega

Elecciones Nacionales

Luis Petri, ministro y candidato en Mendoza 2025, al borde del escándalo político y judicial

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “En Mendoza se vota con lógica 2027, no por los intereses de hoy”

Elecciones 2025

Mendoza, una provincia clave para definir el equilibrio en la Cámara de Diputados

El Lobo de Primera

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: el ascenso fruto del proyecto de Fernando Porretta

Crisis regional

Carolina Jacky denuncia “sometimiento” de San Martín y reclama más apoyo al privado