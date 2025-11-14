Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Mejor gol de temporada

Un golazo que le hicieron a la Lepra está nominado al Premio Puskas

El tanto fue de Santiago Montiel en los 1/8 de final del pasado Torneo Apertura, por los playoffs y ante el “Rojo” de Avellaneda.

Corría mayo pasado, se jugaban los octavos de final en el Torneo Apertura y, en medio de un partido duro y complejo para los dos, Independiente de Avellaneda logró sacar una ventaja que mantuvo hasta el final con el 1-0 sobre Independiente Rivadavia en el estadioLibertadores de América-Ricardo Bochini.

El Diablo Rojo venció a la Lepra por 1 a 0 y pasó a cuartos

El golazo que Santiago Montiel marcó con una chilena inolvidable en Avellaneda trascendió las fronteras: el tanto fue elegido por la FIFA como uno de los nominados al Premio Puskas, que distingue al mejor gol de la temporada a nivel mundial. Junto con él aparece también Pedro De La Vega, autor de otro memorable tanto para Seattle Sounders.

Aquel 11 de mayo, en el estadio Libertadores de América, el atacante surgido en River y ex-Argentinos Juniors sacó a relucir todo su talento. El encuentro ante Independiente Rivadavia estaba trabado, sin goles y con el pase a cuartos en juego. A los 57 minutos, tras un rebote en el área, Montiel improvisó una chilena perfecta que se coló por encima del arquero Ezequiel Centurión y selló el triunfo del Rojo.

Esa pirueta no solo clasificó al equipo, sino que ahora le abre al joven delantero la posibilidad de quedarse con un premio de alcance global. Este jueves, la FIFA oficializó los nominados al Puskás, cuya entrega se realizará durante la gala de los premios The Best.

TODOS LOS NOMINADOS

EL SISTEMA DE VOTACIÓN

Según informó el organismo, la votación combina la opinión de los hinchas y un panel de leyendas del fútbol, quienes evaluarán los goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Los fanáticos que quieran participar pueden registrarse en FIFA.com y ordenar sus tres opciones favoritas, asignando cinco, tres y un punto respectivamente.

GOL POR GOL

  • Alerrandro (Vitória-Cruzeiro, 19/8/2024)
  • Alessandro Deiola (Cagliari-Venezia, 18/5/2025)
  • Pedro De la Vega (Cruz Azul-Seattle Sounders, 31/7/2025)
  • Santiago Montiel (Independiente-Independiente Rivadavia, 11/5/2025)
  • Amr Nasser (Al Ahly-Pharco, 17/4/2025)
  • Carlos Orrantía (Querétaro-Atlas, 16/4/2025)
  • Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21/6/2025)
  • Declan Rice (Arsenal-Real Madrid, 8/4/2025)
  • Rizky Ridho (Persija Jakarta-Arema, 9/3/2025)
  • Kévin Rodrigues (Kasmpaa-Rizespor, 9/2/2025)
  • Lamine Yamal (Espanyol-Barcelona, 15/5/2025)

También puedes leer

Con pianista invitado

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su concierto de abono #14

Esperan novedades

ANSES: crece la incertidumbre entre jubilados por haberes que superan la mínima

Alerta alimentaria

Lo que el decomiso de 200 kilos de carne en mal estado nos enseña en Mendoza

Mejor gol de temporada

Un golazo que le hicieron a la Lepra está nominado al Premio Puskas

La trampa perfecta

Cómo una joven de 23 recuperó su bicicleta robada con ingenio y determinación

Situación crítica

Gestión Petri: desde Mendoza confirman la grave crisis financiera de FAdeA

Te puede interesar

Deportes

Calendario Deportivo Mendocino: Fútbol, Boxeo y las Mejores Casas de Apuestas 2025

Con pianista invitado

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su concierto de abono #14

Esperan novedades

ANSES: crece la incertidumbre entre jubilados por haberes que superan la mínima

Alerta alimentaria

Lo que el decomiso de 200 kilos de carne en mal estado nos enseña en Mendoza

Mejor gol de temporada

Un golazo que le hicieron a la Lepra está nominado al Premio Puskas

La trampa perfecta

Cómo una joven de 23 recuperó su bicicleta robada con ingenio y determinación

Situación crítica

Gestión Petri: desde Mendoza confirman la grave crisis financiera de FAdeA

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: jueves con calor, viento norte y tormentas

Investigación en curso

Trata: allanan la casa de un exjugador de Independiente Rivadavia

Cuando fluye el magma

Llegaron las cenizas del volcán Planchón-Peteroa a Malargüe

Refuerzan seguridad

Crece la tensión en Mendoza por amenazas a colegios católicos

Copa Libertadores

Atento, Lepra: un héroe del ascenso podría retornar a Independiente

Luján de Cuyo

Una familia mendocina abrió su casa para dar de comer a más de 70 familias

Violencia familiar

La quiso matar en Ciudad: la golpeó con un hierro y prendió fuego la casa

Contingencias climáticas

Tornado entre Mendoza, Neuquén y La Pampa: impactantes imágenes

Celebra su día

La mayor comunidad en apoyo a refugiados es argentina

Política de Defensa

Cuestionamientos a la gestión de Luis Petri en Defensa, según análisis nacional

Descuartizadas

La Justicia Federal investigará el caso del triple crimen con sello narco

Sufrió una fractura

Comenzó en Mendoza el juicio por un caso de maltrato infantil a un niño de 3 años

Suspensión de clases

Amenaza de tiroteo en un colegio religioso de Ciudad generó alarma