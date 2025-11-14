El tanto fue de Santiago Montiel en los 1/8 de final del pasado Torneo Apertura, por los playoffs y ante el “Rojo” de Avellaneda.

Corría mayo pasado, se jugaban los octavos de final en el Torneo Apertura y, en medio de un partido duro y complejo para los dos, Independiente de Avellaneda logró sacar una ventaja que mantuvo hasta el final con el 1-0 sobre Independiente Rivadavia en el estadio “Libertadores de América-Ricardo Bochini“.

El golazo que Santiago Montiel marcó con una chilena inolvidable en Avellaneda trascendió las fronteras: el tanto fue elegido por la FIFA como uno de los nominados al Premio Puskas, que distingue al mejor gol de la temporada a nivel mundial. Junto con él aparece también Pedro De La Vega, autor de otro memorable tanto para Seattle Sounders.

🤩 ¡NOMINADO AL PUSKÁS 2025! ¿Se acuerdan de la infernal chilena de Santiago Montiel ante Independiente Rivadavia? ¡Competirá por quedarse con el premio al mejor gol del año!



Aquel 11 de mayo, en el estadio Libertadores de América, el atacante surgido en River y ex-Argentinos Juniors sacó a relucir todo su talento. El encuentro ante Independiente Rivadavia estaba trabado, sin goles y con el pase a cuartos en juego. A los 57 minutos, tras un rebote en el área, Montiel improvisó una chilena perfecta que se coló por encima del arquero Ezequiel Centurión y selló el triunfo del Rojo.

Esa pirueta no solo clasificó al equipo, sino que ahora le abre al joven delantero la posibilidad de quedarse con un premio de alcance global. Este jueves, la FIFA oficializó los nominados al Puskás, cuya entrega se realizará durante la gala de los premios The Best.

El gol de Santiago Montiel para Independiente está nominado al Puskas como mejor gol del Mundo.

Según informó el organismo, la votación combina la opinión de los hinchas y un panel de leyendas del fútbol, quienes evaluarán los goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Los fanáticos que quieran participar pueden registrarse en FIFA.com y ordenar sus tres opciones favoritas, asignando cinco, tres y un punto respectivamente.

