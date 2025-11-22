Un importante incendio registrado este viernes por la noche en una vivienda de Las Heras terminó afectando otras casas y vehículos cercanos. No hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron significativos.

El siniestro ocurrió cerca de las 21.59 en una propiedad ubicada sobre la calle Paso del Portillo en el departamento de Las Heras. El fuego se extendió con rapidez hacia otras viviendas del mismo pasillo interno y generó gran alarma entre los vecinos, mientras el sistema 911 recibía múltiples llamados de emergencia.

¿Cómo se originó el incendio y cómo se propagó?

Todo comenzó con el reporte de una casa en llamas. Minutos después, nuevos llamados alertaron que el foco ígneo había alcanzado una vivienda adyacente y varios vehículos estacionados dentro de las propiedades. La magnitud del fuego obligó a un despliegue inmediato de personal policial y de bomberos.

¿Hubo personas lesionadas?

A pesar de la intensidad del incendio, no se registraron heridos.

Los moradores de las viviendas afectadas lograron evacuar a tiempo y ponerse a salvo, según confirmaron las autoridades.

¿Qué trabajos realizaron Bomberos y Policía?

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Las Heras y del Cuartel Central trabajaron en el lugar junto a personal policial.

Luego de una intensa tarea, el incendio fue sofocado y la zona quedó asegurada.

¿Cuál fue el saldo de daños?

El fuego dejó daños totales en dos viviendas y en dos vehículos, además de afectaciones parciales en una casa colindante.

Las causas del siniestro aún deberán ser determinadas.