El accidente ocurrió en la madrugada de este domingo en Villa Atuel. La víctima tenía 25 años y viajaba con tres acompañantes que resultaron heridos.

Un joven de 25 años perdió la vida en un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en el departamento de San Rafael.

El siniestro se registró alrededor de las 6 de la mañana sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 457, en la localidad de Villa Atuel.

El conductor perdió el dominio del vehículo

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió cuando un Ford Ka, conducido por Laureano Pérez, circulaba en dirección de este a oeste y, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado y volcó, quedando el vehículo dado vuelta sobre la calzada.

El conductor fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos constataron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Tres acompañantes resultaron heridos

En el vehículo viajaban tres acompañantes: una mujer de 26 años, un hombre y una adolescente de 17.

Todos fueron asistidos con diagnóstico de politraumatismos y permanecen en observación médica para descartar lesiones internas de gravedad.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan en la investigación de las causas del vuelco y realizaron pericias en el lugar para determinar las circunstancias del siniestro.

La zona permaneció parcialmente interrumpida durante la mañana mientras se efectuaban las tareas de asistencia y levantamiento de datos.