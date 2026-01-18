Noticias Mendoza

Mendoza
República Dominicana

Un mendocino pelea por su vida en Punta Cana tras una infección fúngica grave

Leonardo Sáez, un bailarín sanrafaelino de 30 años, permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir un shock respiratorio y un paro cardíaco. Su familia enfrenta costos millonarios y pide ayuda solidaria.

Leonardo Sáez, un joven mendocino de 30 años oriundo de San Rafael, se encuentra en estado crítico en una clínica de Punta Cana, República Dominicana, tras ser diagnosticado con una grave infección fúngica, provocada por un hongo. El cuadro, que inicialmente fue confundido con una faringitis, derivó en un shock respiratorio y un paro cardíaco que pusieron en riesgo su vida.

¿Quién es el mendocino internado en Punta Cana?

Leonardo emigró en 2022 en busca de oportunidades laborales vinculadas a su gran pasión: el baile. Comenzó a bailar a los 12 años y participó en distintas celebraciones de la Vendimia antes de radicarse en el Caribe para desarrollar su carrera profesional.

¿Qué infección puso en riesgo su vida?

El diagnóstico confirmó la presencia del hongo Aspergillus, una infección severa que afectó sus pulmones y se extendió por toda la vía respiratoria, comprometiendo nariz, garganta y oídos. La diseminación del hongo agravó de manera crítica su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud actual de Leonardo Sáez?

El joven permanece sedado, intubado y con respiración asistida en terapia intensiva. Los médicos evalúan realizar una traqueotomía y una cirugía de limpieza, aunque advirtieron que cualquier intervención implica un alto riesgo debido al grave deterioro de sus conductos respiratorios.

¿Por qué la familia pide ayuda económica?

A la compleja situación médica se suma una crisis económica extrema. Tras el paro cardiorrespiratorio, el seguro de salud dejó de cubrir los gastos y la internación en Punta Cana tiene un costo cercano a 3 millones de pesos por día. Sus padres, María Esther y Javier, lograron viajar gracias a una campaña solidaria, pero necesitan seguir recaudando fondos para sostener el tratamiento.

¿Cómo se puede colaborar con la familia?

Para recibir donaciones y difundir el pedido de ayuda, la familia habilitó la cuenta de Instagram @leosaez.ayudemos, desde donde buscan apoyo para afrontar la internación del joven mendocino que lucha por su vida lejos de Argentina.

