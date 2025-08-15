El óleo contemporáneo de Marcelo Andrade, quien pintó un cuadro del General Don José de San Martín durante su vejez, será parte del patrimonio de Casa de Gobierno.

El próximo lunes 18 de agosto, a las 10, se realizará un acto especial en el Memorial de la Bandera de los Andes, en el Centro Cívico de Mendoza y la jornada estará dedicada a presentar un nuevo cuadro sobre San Martín, un día después de conmemorarse los 175 años de su fallecimiento, recordando la importancia del prócer en la historia política sudamericana.

Un nuevo cuadro se suma al Memorial de la Bandera

En la actividad participarán autoridades provinciales, docentes y alumnos de diversas escuelas de Mendoza. La ceremonia resaltará el legado de San Martín y su influencia en la identidad histórica de la región, fortaleciendo la transmisión de valores patrióticos a las nuevas generaciones.

El cuadro: “San Martín… el peso del legado”

La obra de Marcelo Andrade, titulada San Martín… el peso del legado, es un óleo sobre tela de 2 metros por 1,70 metros, realizado en 2025. Este retrato contemporáneo y neorrealista muestra a San Martín en su etapa de vejez, reflejando la profundidad de su vida y su aporte a la independencia sudamericana.

Nuevo cuadro de San Martín en el Memorial.

Características del cuadro de San Martín

Tamaño imponente: 2 metros por 1,70 metros.

Estilo neorrealista contemporáneo.

Representación de San Martín en su vejez.

en su vejez. Incorporación al Patrimonio de la Casa de Gobierno de Mendoza.

Memorial de la Bandera de Los Andes.

Música y homenaje en el acto por San Martín

Durante la presentación del cuadro, Los Trovadores de Cuyo interpretarán canciones emblemáticas como Los 60 granaderos y La marcha de San Lorenzo, reforzando la conexión cultural y musical con la figura de San Martín.

El Memorial de la Bandera y su vínculo con San Martín

El Memorial, ubicado en el Centro Cívico de Mendoza, cuenta con tres salas que reflejan la historia del Ejército de los Andes y la Gesta Libertadora. En la primera, se exhibe la Bandera original del Ejército de los Andes. La segunda alberga las Banderas Realistas capturadas por San Martín en las batallas de independencia, y la tercera es un auditorio donde se proyectan videos sobre la creación de la bandera y la trayectoria sanmartiniana.



