Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

El uso de pistolas Taser y la falta de personal especializado quedaron en el centro de la escena tras un llamativo episodio ocurrido en una casa de calle Belgrano.

Un episodio digno de una serie policial sacudió días atrás a San Rafael: un hombre se atrincheró durante horas en una vivienda de calle Belgrano y amenazó con quitarse la vida, lo que obligó a la Policía a montar un operativo tan cinematográfico como inusual para la zona.

Una pareja se casa en San Rafael y hace historia: sus cinco perros serán testigos del amor

Para resolver la situación, debieron viajar efectivos desde el Gran Mendoza con pistolas Taser, ya que en el departamento sureño —según denunció el senador justicialista Mauricio Sat— no habría personal capacitado para usar este armamento ni unidades disponibles.

El operativo, que terminó de forma exitosa tras la reducción del hombre, abrió un interrogante inesperado: ¿por qué San Rafael no cuenta con equipos ni especialistas para una intervención de este tipo?

En la Legislatura, Sat consiguió la aprobación de un pedido de informes para conocer los costos del despliegue y obtener detalles sobre la formación, distribución y disponibilidad del personal entrenado en el manejo de Taser. También pidió explicaciones sobre la ausencia de un negociador profesional en uno de los departamentos más grandes de la provincia.

Un caso que comenzó como un hecho policial terminó convirtiéndose en una pregunta de fondo: ¿está preparada la provincia para afrontar emergencias que requieren equipos y capacitación específica?

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

También puedes leer

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Te puede interesar

Nueva norma

Multarán a los padres de menores que cometan bullying: qué dice la ley y cómo funcionará

Símbolo en la Ruta

Restauran la histórica “banana de Beltrán” en Mendoza: qué pasó, quién la recupera

Taser en la mira

Un operativo polcial “de película” en San Rafael reavivó un inesperado debate

Guaymallén

Nueva denuncia y graves acusaciones en el caso de la niña de 9 años

San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Primera Nacional

Imanol González: “Gimnasia va a estar a la altura de Primera”

San Martín

Investigan el fallecimiento de otra agente policial en el Este: sería al tercero

Guaymallén

Crece la tensión por la denuncia de abuso en la Escuela Abraham Lemos

Empleado y empleador

Sturzenegger detalló los tres ejes de la reforma laboral

Guaymallén

Suspenden una obra por denuncia de abuso infantil en una escuela

El médico Pablo Atchabahian, que fue director de la clínica Santa Clara en Mendoza, es el primer detenido de la causa ANDIS.
Esquema de coimas

Cayó en Mendoza el primer detenido por la causa ANDIS: arrestan a un médico

Impacto millonario

Causa Fecovita: cuáles serían las cooperativas más afectadas en Mendoza

Los Corralitos

Denuncian abuso en la escuela Abraham Lemos: preocupación de las familias

Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

Ciudad de Mendoza

Peatonal del Vino 2025: Miranda brilló ante más de 110 mil personas

Barrio UNIMEV

TREN vuelve a los escenarios: el power trío mendocino tocará en Sumística

Campaña turística

Mendoza revoluciona el turismo argentino: lanza alojamientos imbatibles

Freno a los bancos

Determinan que es ilegal ejecutar deudas de tarjeta de crédito

Semana del prematuro

Mendoza tendrá cinco días de actividades gratuitas que pueden salvar vidas

Acuerdo histórico

Puente Andino: Mendoza será sede del nuevo Hub Financiero de Minería y Energía