Noticias Mendoza

Secciones

Mendoza
Tunuyán

Un padre y su hija de 14 internados en grave estado por botulismo

Ambos permanecen en la unidad de terapia intensiva del hospital Scaravelli. Los análisis confirmaron la presencia de la bacteria Clostridium botulinum, responsable de esta peligrosa intoxicación alimentaria.

Un hombre y su hija de 14 años se encuentran internados en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del hospital Scaravelli de Tunuyán, luego de ser diagnosticados con botulismo, una intoxicación alimentaria poco frecuente pero potencialmente mortal.

Fuentes médicas confirmaron al medio El Cuco Digital que los análisis de laboratorio detectaron la presencia de la bacteria Clostridium botulinum, productora de la toxina responsable de la enfermedad.

El origen: una conserva casera

Según trascendió, padre e hija habrían consumido días atrás una salsa en conserva elaborada en su domicilio.
Horas después comenzaron a presentar los primeros síntomas, compatibles con el cuadro de intoxicación grave.

Entre los signos detectados se incluyen:

  • Debilidad generalizada.
  • Dificultades para hablar y tragar (disfagia y disartria).
  • Visión doble (diplopía).

El caso más delicado es el de la adolescente, quien presenta compromiso respiratorio y debilidad muscular severa, por lo que requiere monitoreo y soporte permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Qué es el botulismo y cómo prevenirlo

El botulismo es causado por la ingestión de la toxina botulínica, producida por la bacteria Clostridium botulinum. Suele asociarse a alimentos enlatados o conservados de manera casera con procesos deficientes de esterilización y falta de oxígeno.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones al elaborar o consumir conservas caseras:

  • Hervor prolongado: Calentar el alimento a punto de ebullición durante al menos 10 minutos antes de consumirlo para destruir la toxina.
  • Inspección visual: No consumir envases con tapas hinchadas, fugas, abolladuras o mal olor.
  • Conservación segura: Aplicar métodos adecuados de esterilización, presión y acidificación (como vinagre o limón).

