Es el segundo embarazo monocorial triamniótico del año registrado en la provincia. Las tres hermanas, Ainara, Amira y Ámbar pesaron entre 1560 y 1780 gramos. “Las tres se encuentran estables y reciben cuidados especiales de neonatólogos”.

Un hecho extraordinario sorprendió al equipo médico del Hospital Público Materno Infantil de Salta: una mujer dio a luz a trigemelas, un fenómeno que se presenta solo una vez en un millón de embarazos.

Según medios locales, el parto se realizó mediante una cesárea programada a las 34 semanas de gestación. Las tres hermanas compartían placenta, condición de alto riesgo, y permanecen internadas en el área de neonatología para su recuperación.

El embarazo fue catalogado como monocorial triamniótico, una tipología infrecuente en la que los bebés comparten una sola placenta pero se desarrollan en bolsas amnióticas independientes. Este cuadro implica un seguimiento médico riguroso, por lo que se decidió programar la cesárea en la semana 34.

Según informó el Hospital Materno Infantil, las tres niñas, llamadas Ainara, Amira y Ámbar, permanecen internadas en el área de Neonatología bajo estricta vigilancia para favorecer su evolución tras el parto prematuro.

La madre, Nancy, también se encuentra bajo controles médicos y evoluciona de manera favorable. Durante todo el embarazo recibió atención especializada de ginecólogos y obstetras, dado el carácter excepcional del caso.

Desde la institución médica destacaron el trabajo coordinado del equipo multidisciplinario que intervino en el seguimiento y nacimiento de las niñas. Participaron obstetras, neonatólogos, anestesistas y enfermeros que permitieron garantizar la seguridad de la madre y de las tres recién nacidas.

Este nacimiento se transformó en el segundo registrado en Salta en 2025 con características similares. También, las autoridades sanitarias del hospital indicaron que en el primer semestre del año se contaron 54 nacimientos de gemelos en ese mismo hospital, pero trillizos idénticos resultan extremadamente infrecuentes.

Especialistas recordaron que el embarazo triple monocorial triamniótico es extremadamente infrecuente y conlleva altos riesgos. Entre ellos, la prematurez, el bajo crecimiento y complicaciones respiratorias, lo que resalta el carácter excepcional de este nacimiento.