En San Martín, LEMA Contenidos realizará un stream en vivo para elegir a la banda que buscará llegar al Cosquín Rock 2026

El concurso “Sacamos las bandas del garaje” llega al departamento de General San Martín, donde la productora LEMA Contenidos realizará este sábado desde las 19.00 un stream en vivo junto a un distinguido jurado para elegir la banda de rock ganadora.

Los seguidores podrán ver en tiempo real las presentaciones de cada grupo, las devoluciones del jurado y, finalmente, la selección de la banda que representará a San Martín en la instancia nacional del concurso.

Cosquín Rock: un escenario que desafía y consagra a las bandas

El escenario de Cosquín Rock está abierto para todo tipo de bandas de rock —y también estilos cercanos—, representando uno de los desafíos más emocionantes para los músicos emergentes. Con los años, el prestigio del festival ha crecido de manera sostenida, y la mística del evento, reforzada por la multitud de asistentes que se congregan año tras año, se vuelve casi indescriptible.

Este año, la emisora Cosquín Rock Radio, parte de Cadena 3, ha dado a sus repetidoras en todo el país una oportunidad única: que las bandas del Under puedan cumplir su sueño de tocar en el mismo escenario donde se consagraron grandes bandas del rock nacional.

LEMA Contenidos transmitirá en vivo la selección de la banda de San Martín

La productora LEMA Contenidos es la encargada de seleccionar la banda que representará al departamento de San Martín en la instancia nacional del concurso.

El próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 19:00 horas, se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de LEMA Contenidos el material de las bandas participantes, las devoluciones del jurado y, finalmente, la elección de la banda que avanzará en la competencia a nivel nacional.

El jurado estará compuesto por grandes referentes de la cultura mendocina, como Walter Gazzo, Alejandro Moyano, Ale Álvarez y Amanda Falcon. Además, Emmanuel Tobares participará como representante de LEMA Contenidos dentro del jurado.