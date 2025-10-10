Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Cultura
Brilla el talento local

Una banda de San Martín puede llegar a Cosquín Rock en 2026

En San Martín, LEMA Contenidos realizará un stream en vivo para elegir a la banda que buscará llegar al Cosquín Rock 2026

El concurso “Sacamos las bandas del garaje” llega al departamento de General San Martín, donde la productora LEMA Contenidos realizará este sábado desde las 19.00 un stream en vivo junto a un distinguido jurado para elegir la banda de rock ganadora.

Los seguidores podrán ver en tiempo real las presentaciones de cada grupo, las devoluciones del jurado y, finalmente, la selección de la banda que representará a San Martín en la instancia nacional del concurso.

Cosquín Rock: un escenario que desafía y consagra a las bandas

El escenario de Cosquín Rock está abierto para todo tipo de bandas de rock —y también estilos cercanos—, representando uno de los desafíos más emocionantes para los músicos emergentes. Con los años, el prestigio del festival ha crecido de manera sostenida, y la mística del evento, reforzada por la multitud de asistentes que se congregan año tras año, se vuelve casi indescriptible.

Este año, la emisora Cosquín Rock Radio, parte de Cadena 3, ha dado a sus repetidoras en todo el país una oportunidad única: que las bandas del Under puedan cumplir su sueño de tocar en el mismo escenario donde se consagraron grandes bandas del rock nacional.

LEMA Contenidos transmitirá en vivo la selección de la banda de San Martín

La productora LEMA Contenidos es la encargada de seleccionar la banda que representará al departamento de San Martín en la instancia nacional del concurso.

El próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 19:00 horas, se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de LEMA Contenidos el material de las bandas participantes, las devoluciones del jurado y, finalmente, la elección de la banda que avanzará en la competencia a nivel nacional.

El jurado estará compuesto por grandes referentes de la cultura mendocina, como Walter Gazzo, Alejandro Moyano, Ale Álvarez y Amanda Falcon. Además, Emmanuel Tobares participará como representante de LEMA Contenidos dentro del jurado.

También puedes leer

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

Infraestructura eléctrica

Mendoza proyecta su futuro energético hacia 2050

Seguridad y rastreo

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía más fiel de Mendoza

Brilla el talento local

Una banda de San Martín puede llegar a Cosquín Rock en 2026

Te puede interesar

Campeón de la Primera Nacional

¡Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División!

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

Infraestructura eléctrica

Mendoza proyecta su futuro energético hacia 2050

Seguridad y rastreo

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía más fiel de Mendoza

Brilla el talento local

Una banda de San Martín puede llegar a Cosquín Rock en 2026

Diferencias con Milei

Ulpiano Suárez se despega del acuerdo UCR–LLA y muestra gestión en la Ciudad de Mendoza

Probables formaciones

Argentina vs México: cuartos de final del Mundial Sub 20 2025 en Chile

Congreso de la Nación

Milei enfrenta un nuevo revés en el Congreso según el senador Rodolfo Suarez

Elecciones 2025

Milei: un exintendente del Valle de Uco criticó su discurso en San Rafael

Estado del tiempo

Mendoza otra vez bajo los efectos del viento Zonda: cúando y dónde llegará

Por un puñado de dólares

La magnitud de la crisis argentina genera un dilema para Estados Unidos

Streaming

VENGO DE AYER, programa de rituales rítmicos del jueves 9 de octubre desde San Martín

Orgullo mendocino

Estefanía Banini vuelca toda su experiencia en el fútbol internacional

Elecciones 2025

Milei no pudo caminar por la Ciudad de Mendoza y recorrió brevemente el microcentro

Elecciones 2025

Félix sobre la visita de Milei: “Le faltaron el respeto a los sanrafaelinos”

Elecciones 2025

Milei visita Mendoza para reforzar su campaña: almuerzo y recorrida

Elecciones 2025

Mendoza recibe a Milei en la Ciudad capital: hora y destino de la caminata

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del jueves 9 de octubre desde San Martín