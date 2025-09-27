La víctima sufrió fractura de una pierna y traumatismo en la cabeza. La mujer manejaba con 1,42 gramos de alcohol por litro en sangre.

Un grave accidente vial se registró durante la noche del viernes en Luján de Cuyo cuando chocaron una motocicleta y un vehículo particular, dejando al conductor de la moto con serias lesiones.

Según información del ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió cuando la motocicleta Honda Wave 110cc, conducida por un hombre de 26 años, circulaba de este a oeste por General Martín de Pueyrredón y, por razones que están siendo investigadas, fue impactada violentamente por un auto que se desplazaba de sur a norte por Martín de Alzaga. La fuerza del choque fue tal que el automóvil arrastró a la motocicleta varios metros.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los involucrados: el motociclista fue diagnosticado con lesiones de gravedad, incluyendo una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Debido a la seriedad de su estado, fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Por su parte, la conductora del auto (de 55 años) fue sometida al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo y alarmante de 1,42 gramos de alcohol por litro en sangre.

El caso, que implica lesiones graves y alcoholemia positiva, quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción para la investigación correspondiente.

