Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Luján de Cuyo

Una borracha atropelló y arrastró a un motociclista hiriéndolo seriamente

La víctima sufrió fractura de una pierna y traumatismo en la cabeza. La mujer manejaba con 1,42 gramos de alcohol por litro en sangre.

Un grave accidente vial se registró durante la noche del viernes en Luján de Cuyo cuando chocaron una motocicleta y un vehículo particular, dejando al conductor de la moto con serias lesiones.

Según información del ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió cuando la motocicleta Honda Wave 110cc, conducida por un hombre de 26 años, circulaba de este a oeste por General Martín de Pueyrredón y, por razones que están siendo investigadas, fue impactada violentamente por un auto que se desplazaba de sur a norte por Martín de Alzaga. La fuerza del choque fue tal que el automóvil arrastró a la motocicleta varios metros.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los involucrados: el motociclista fue diagnosticado con lesiones de gravedad, incluyendo una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Debido a la seriedad de su estado, fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Por su parte, la conductora del auto (de 55 años) fue sometida al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo y alarmante de 1,42 gramos de alcohol por litro en sangre.

El caso, que implica lesiones graves y alcoholemia positiva, quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción para la investigación correspondiente.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los involucrados: el motociclista fue diagnosticado con lesiones de gravedad, incluyendo una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Debido a la seriedad de su estado, fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Por su parte, la conductora del auto (de 55 años) fue sometida al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo y alarmante de 1,42 gramos de alcohol por litro en sangre.

El caso, que implica lesiones graves y alcoholemia positiva, quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción para la investigación correspondiente.

También puedes leer

Transformación del sector

Mendoza trabaja en la adopción de un modelo de turismo inteligente hacia 2027

Torneo Clausura

Lobo: una receta aconsejable, la cabeza fría y el corazón caliente

Estado del tiempo

Mendoza espera un fin de semana con Zonda y cambios de temperatura

Buscado

Identificaron al cerebro del triple crimen de Varela: es un narco peruano

Destinos más buscados

Mendoza sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los turistas

Contingencias climáticas

Por el Zonda le cayó una rama a una chica de 13 años y terminó en el hospital

Te puede interesar

Luján de Cuyo

Una borracha atropelló y arrastró a un motociclista hiriéndolo seriamente

Transformación del sector

Mendoza trabaja en la adopción de un modelo de turismo inteligente hacia 2027

Torneo Clausura

Lobo: una receta aconsejable, la cabeza fría y el corazón caliente

Estado del tiempo

Mendoza espera un fin de semana con Zonda y cambios de temperatura

Buscado

Identificaron al cerebro del triple crimen de Varela: es un narco peruano

Destinos más buscados

Mendoza sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los turistas

Contingencias climáticas

Por el Zonda le cayó una rama a una chica de 13 años y terminó en el hospital

Contingencias climáticas

Mendoza tuvo un muerto y cientos de intervenciones por el Zonda

Economía e inseguridad

Mendoza observó un crecimiento de quienes se quieren ir del país por la crisis

Estado del tiempo

Mendoza tendrá calor, Zonda, tormentas y un descenso de la temperatura

Maipú

Por obras viales y de saneamiento cortarán una importante calle a la altura de la RP 60

Elecciones 2025

Sin Luis Petri se realizó el primer debate de candidatos por Mendoza en el CUC

Elecciones 2025

Ramón va contra Milei por la posible eliminación de la ampliación de Zonas Frías

Francia

El expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado a cinco años de cárcel

Elecciones 2025

Jacky analizó la gestión de Milei: “Libra y los medicamentos son una defraudación”

Elecciones 2025

Félix y la autonomía municipal en San Rafael: “Es un reclamo de años”

Chicas descuartizadas

El triple crimen fue transmitido por Instagram a un grupo privado

Elecciones 2025

La alianza UCR y LLA queda blindada en dos departamentos de Mendoza

Elecciones 2025

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén

Plan de lucha

Mendoza tendrá un paro general de estatales resuelto por ATE