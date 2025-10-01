Noticias Mendoza

Inseguridad en el Este

Una guerra de bandas pone en jaque el Norte del departamento de San Martín

Dos incidentes graves ocurrieron en menos de 24 horas, reflejando la intensa disputa territorial entre bandas en el departamento del Este mendocino

La violencia en San Martín ha alcanzado niveles alarmantes, con dos incidentes graves en menos de 24 horas que reflejan la intensa disputa territorial entre bandas en la zona. 

Tiroteo en horas de la tarde

Este martes por la tarde, un tiroteo entre las calles Lonardi y Jacobina dejó a un joven de 25 años gravemente herido. El suceso, que ocurrió alrededor de las 15:15, fue reportado por vecinos alarmados por los disparos que resonaban durante una pelea entre grupos rivales. 

Al llegar al lugar, la Policía fue informada de que la víctima había sido trasladada al Hospital Perrupato por un familiar en un vehículo particular. Los médicos confirmaron que el joven presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada y salida, comprometiendo un riñón. Su estado crítico requirió una intervención quirúrgica inmediata.

La situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de individuos comenzó a arrojar piedras contra los patrulleros, causando daños en los vehículos de la Comisaría 12°. Los vecinos indicaron que el enfrentamiento podría estar relacionado con bandas vinculadas al narcotráfico o rivalidades entre hinchadas de fútbol, lo que ha llevado a la Oficina Fiscal de San Martín a intervenir y buscar a los responsables.

Incendio en la noche

La situación se agravó en la noche del mismo día con el incendio intencional de la vivienda de uno de los individuos presuntamente involucrados en esta “guerra” de bandas, según informa “Meganoticias”. Este ataque es considerado una represalia en el contexto de la creciente violencia que afecta a la zona desde hace semanas.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para identificar a los responsables del incendio y mitigar la tensión en la zona. 

