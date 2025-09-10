Un confuso episodio ocurrió este miércoles en el departamento de General San Martín, donde una joven integrante de la Policía de Mendoza perdió la vida en circunstancias que son materia de investigación de un posible suicidio.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 11:20 horas, en inmediaciones de la calle Alvear, colindante al Banco Supervielle, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 12°.

De acuerdo con la información oficial, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la situación. Al arribar al lugar, el personal policial constató que la víctima, una subayudante de 24 años de edad que prestaba servicios en el Cuerpo Motorizado, se encontraba sin vida en el interior de un baño.

Fuentes policiales confirmaron que la joven presentaba una herida de arma de fuego. El arma reglamentaria fue hallada en la escena y aunque podría tratarse de un suicidio, se activó el protocolo de muerte violenta de mujeres.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 12° y se dio intervención a la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Las autoridades pidieron cautela y respeto hacia la familia de la víctima en este difícil momento.