Mendoza
Lavalle

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta

Una mujer de 32 años perdió la vida en un accidente fatal en Lavalle, luego de ser atropellada junto a un hombre con el que caminaba por una calle de Lavalle. Con conductor del rodado dio negativo en alcoholemia.

Un trágico hecho enluta al departamento de Lavalle. Este martes, alrededor de las 20:05, una mujer de 32 años, falleció en un accidente de tránsito en Lavalle, cuando fue atropellada por una camioneta Volkswagen Amarok.

El siniestro ocurrió en calle La Administración, a la altura del Barrio Unión y Fuerza, en jurisdicción de la Subcomisaría El Porvenir de Lavalle. Según la información proporcionada por el Ministerio de Seguridad, la mujer caminaba junto a un hombre de 37 años, identificado como G.G., cuando ambos fueron embestidos por el vehículo, conducido por C.N., de 44 años, que circulaba en la misma dirección.

Tras el impacto, personal policial y médicos del Servicio de Emergencia Coordianado asistieron a las víctimas. El hombre fue diagnosticado con politraumatismos, mientras que la mujer sufrió una grave descompensación. A pesar de las maniobras de RCP realizadas en el lugar, los profesionales constataron su fallecimiento.

El conductor de la camioneta se sometió al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/L). En el caso intervino la Oficina Fiscal de Lavalle, que investiga las causas del siniestro.

