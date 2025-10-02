Dos delincuentes armados sorprendieron a la mujer que tenía más de 90 millones en su casa cuando llegaba a su vivienda. La obligaron a ingresar, la ataron y revisaron el inmueble hasta hallar el dinero

Una mujer de 33 años fue víctima de un asalto al llegar a su casa de Guaymallén, en la madrugada de este jueves. Dos personas armadas la interceptaron y, bajo amenazas, ingresaron a la vivienda y le robaron una importante suma de dinero y otros bienes.

La casa que fue blanco del robo está ubicada en las inmediaciones de calle Libertad y lateral Norte del Acceso Este. Allí regresó la mujer alrededor de las 3.30. Al estacionar, fue sorprendida por dos asaltantes, que exhibieron sus armas de fuego y la obligaron a ingresar al inmueble.

De inmediato, comenzaron a exigirle, bajo amenazas, el dinero que tenía en su casa. Ante la negativa de la víctima, la ataron y comenzaron a revisar toda la propiedad.

Los investigadores estiman que por la forma de operar y la seguridad con la que exigían el dinero, los asaltantes tenían en claro que la víctima guardaba una importante suma en su domicilio. La hipótesis sobre el robo es que alguien conocido de la mujer “vendió el dato”.

Según fuentes policiales, los maleantes encontraron el botín que estaba en una mochila. Le sustrajeron 84 millones de pesos y 5.000 dólares (más de 91 millones de pesos en total). Este dinero, según la denuncia de la dueña de casa, no era propio sino de la empresa de telecomunicaciones para la cual trabaja.

Para huir, los ladrones utilizaron la camioneta de la víctima, una Volkswagen Amarok. El vehículo fue encontrado más tarde por la Policía en estado de abandono en la zona de Pedro B. Palacios y Fournier, cerca de las vías del tren. Por orden del fiscal a cargo, la camioneta fue secuestrada para realizar las pericias correspondientes.

La mujer recién a las 5.10 pudo desatarse y comunicarse con el 911 para informar que había sido asaltada.