Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
General Alvear

Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

El brote ocurrió durante el último fin de semana de 2025 y obligó a activar el protocolo sanitario por presunta salmonella. Varias personas continúan internadas.

Un grave suceso sanitario se registró en General Alvear durante el último fin de semana de 2025, cuando alrededor de 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos comprados en una vivienda particular dedicada a la venta informal de comidas rápidas. Según las primeras investigaciones, los sánguches contenían mayonesa casera en mal estado.

Los afectados comenzaron a presentar fiebre, vómitos y diarrea pocas horas después de ingerir la comida, lo que derivó en decenas de consultas médicas y múltiples internaciones en el hospital Enfermeros Argentinos.

¿Qué síntomas presentaron las personas intoxicadas en Alvear?

Los pacientes llegaron al hospital con cuadros compatibles con intoxicación alimentaria: fiebre alta, vómitos persistentes y diarrea. Ante la magnitud del brote, el centro asistencial activó el protocolo correspondiente para casos sospechosos de salmonella.

Desde el hospital confirmaron que unas 40 personas fueron atendidas en el sistema público, mientras que otras 20 habrían concurrido a clínicas privadas con síntomas similares.

¿Por qué la mayonesa casera es la principal sospecha?

De acuerdo con los testimonios de las personas afectadas, los lomos incluían pequeños potes de mayonesa casera. En varios casos, el consumo de una mínima cantidad fue suficiente para desencadenar la intoxicación.

Una familia que presentó un cuadro severo entregó al Ministerio de Salud un pote de mayonesa sin consumir, el cual fue preservado como muestra para su análisis microbiológico.

¿Hay personas internadas por el brote de intoxicación?

Sí. Algunas personas continúan internadas, entre ellas una mujer con lupus, cuyo cuadro se agravó debido a su condición de salud preexistente. En estos casos fue necesario administrar suero y antibióticos, además de una estricta observación médica.

¿Dónde se vendían los lomos y qué irregularidades se detectaron?

Los lomos se comercializaban en una casa de barrio, que no contaba con habilitación municipal para la venta de alimentos. Tras conocerse la cantidad de intoxicados, inspectores de la comuna acudieron al domicilio, donde no encontraron personas en el lugar, aunque sí se labró un acta.

Desde el municipio confirmaron que no se trata de un local gastronómico habilitado.

¿Qué análisis realiza el Ministerio de Salud?

La mayonesa casera fue enviada al laboratorio de Bromatología del Ministerio de Salud, donde se realizan estudios de microbiología para determinar qué bacteria pudo haber causado el brote.

El licenciado Daniel Rabino, jefe del Departamento de Inocuidad, confirmó que los resultados estarían disponibles la próxima semana y que el análisis se realiza en el laboratorio del hospital Lencinas, en Godoy Cruz, debido a la magnitud del suceso registrado en Alvear.

También puedes leer

Sesgos ideológicos

Jacky: “Venezuela no es una democracia: la hipocresía sostiene a las autocracias”

Corredor Bioceánico

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

Influenza y contagios

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

La Lepra

Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

General Alvear

Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

Obras públicas

Ciudad invirtió en 2025 más de 11 mil m² en escuelas y edificios públicos

Te puede interesar

Verdadera apariencia

Cleopatra: cómo era realmente la última reina de Egipto, según estudios históricos

Sesgos ideológicos

Jacky: “Venezuela no es una democracia: la hipocresía sostiene a las autocracias”

Corredor Bioceánico

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

Influenza y contagios

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

La Lepra

Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

General Alvear

Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

Obras públicas

Ciudad invirtió en 2025 más de 11 mil m² en escuelas y edificios públicos

Contingencias climáticas

Persiste la alerta en Mendoza tras las tormentas de granizo en Santa Rosa y San Rafael

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones

Ciudad

Último día para cargar tickets y participar del sorteo de Comprá en las Fiestas

Coparticipación municipal

Luciana Arenas: “Luján recibe menos recursos por vecino y eso afecta los servicios”

Ciclo lectivo 2026

Mendoza modifica el primer ciclo de primaria desde 2026: qué cambia

Congreso de la Nación

Lourdes Arrieta y el Monotributo Digital: cuándo podría implementarse

Barrio San Antonio

Murió un delincuente durante un presunto intento de robo en Maipú

“El Grinch” mendocino: un detenido por intentar incendiar un árbol de navidad.
Peatonal Sarmiento

“El Grinch” mendocino: detuvieron a un hombre por incendiar un árbol de Navidad