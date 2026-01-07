Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

El brote ocurrió durante el último fin de semana de 2025 y obligó a activar el protocolo sanitario por presunta salmonella. Varias personas continúan internadas.

Un grave suceso sanitario se registró en General Alvear durante el último fin de semana de 2025, cuando alrededor de 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos comprados en una vivienda particular dedicada a la venta informal de comidas rápidas. Según las primeras investigaciones, los sánguches contenían mayonesa casera en mal estado.

Los afectados comenzaron a presentar fiebre, vómitos y diarrea pocas horas después de ingerir la comida, lo que derivó en decenas de consultas médicas y múltiples internaciones en el hospital Enfermeros Argentinos.

¿Qué síntomas presentaron las personas intoxicadas en Alvear?

Los pacientes llegaron al hospital con cuadros compatibles con intoxicación alimentaria: fiebre alta, vómitos persistentes y diarrea. Ante la magnitud del brote, el centro asistencial activó el protocolo correspondiente para casos sospechosos de salmonella.

Desde el hospital confirmaron que unas 40 personas fueron atendidas en el sistema público, mientras que otras 20 habrían concurrido a clínicas privadas con síntomas similares.

¿Por qué la mayonesa casera es la principal sospecha?

De acuerdo con los testimonios de las personas afectadas, los lomos incluían pequeños potes de mayonesa casera. En varios casos, el consumo de una mínima cantidad fue suficiente para desencadenar la intoxicación.

Una familia que presentó un cuadro severo entregó al Ministerio de Salud un pote de mayonesa sin consumir, el cual fue preservado como muestra para su análisis microbiológico.

¿Hay personas internadas por el brote de intoxicación?

Sí. Algunas personas continúan internadas, entre ellas una mujer con lupus, cuyo cuadro se agravó debido a su condición de salud preexistente. En estos casos fue necesario administrar suero y antibióticos, además de una estricta observación médica.

¿Dónde se vendían los lomos y qué irregularidades se detectaron?

Los lomos se comercializaban en una casa de barrio, que no contaba con habilitación municipal para la venta de alimentos. Tras conocerse la cantidad de intoxicados, inspectores de la comuna acudieron al domicilio, donde no encontraron personas en el lugar, aunque sí se labró un acta.

Desde el municipio confirmaron que no se trata de un local gastronómico habilitado.

¿Qué análisis realiza el Ministerio de Salud?

La mayonesa casera fue enviada al laboratorio de Bromatología del Ministerio de Salud, donde se realizan estudios de microbiología para determinar qué bacteria pudo haber causado el brote.

El licenciado Daniel Rabino, jefe del Departamento de Inocuidad, confirmó que los resultados estarían disponibles la próxima semana y que el análisis se realiza en el laboratorio del hospital Lencinas, en Godoy Cruz, debido a la magnitud del suceso registrado en Alvear.