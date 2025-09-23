Noticias Mendoza

Deportes
Hockey césped

UNSJ sigue firme en la cima y Marista continúa al acecho en el Torneo Clausura

Una nueva fecha del Torneo Clausura de hockey mendocino dejó victorias importantes, goleadas y una tabla que cada vez está más ajustada en los primeros puestos.

En San Juan, la UNSJ ratificó su gran momento al vencer por 3-0 a Alemán. Con este resultado, “Las Patitas” llegaron a los 24 puntos y se mantienen en lo más alto de la tabla, mientras el equipo mendocino defiende el séptimo puesto con 15 unidades.

En Carrodilla, Marista superó por 2-1 a Liceo en un duelo cerrado y atractivo. Las Tricolores continúan prendidas arriba con 23 puntos, apenas un paso detrás de UNSJ, en tanto que Liceo quedó noveno con 12 unidades. Por su parte, en Chacras de Coria, Banco Mendoza no pudo ante Vistalba y cayó 4-0. Este triunfo le permitió al equipo de Luján despegarse del fondo y ubicarse en el puesto 13.

UNSJ firme en la cima y Marista al acecho: así quedó el Clausura en hockey

La goleada de la jornada fue de Los Tordos, que se impusieron 5-1 a Tacurú. Los azulgranas siguen firmes en el tercer lugar con 22 puntos, mientras que los del sur mendocino permanecen en el 11° lugar con 11 unidades. Desde el sur provincial, Marista de San Rafael venció 2-0 a Andino. Con este resultado, las sanrafaelinas se consolidan en el cuarto puesto con 21 puntos, y Andino continúa sexto.

En el duelo del fondo, Teque derrotó 3-2 a UNCuyo. Así, los universitarios siguen en el décimo lugar y Teque en el penúltimo. En Villa Nueva, Murialdo se impuso 2-0 ante Marista B, resultado que lo mantiene quinto en la tabla. Las Tricolores B, en cambio, quedaron últimas.

UNSJ firme en la cima y Marista al acecho: así quedó el Clausura en hockey

Finalmente, en San Rafael, San Jorge venció 2-1 a Obras. Con esta victoria, las sanrafaelinas alcanzaron el 12° puesto, mientras que Obras se mantiene 14°.

Con estos resultados así quedaron los 5 primeros puestos de la tabla:

  1. UNSJ (Universidad de San Juan)
  2. MARISTA
  3. LOS TORDOS
  4. MARISTA SR
  5. MURIALDO

