La vacuna oncolítica mostró resultados prometedores en pruebas preclínicas, pero aún está lejos de estar lista para su uso en pacientes

Durante las semanas pasada circularon publicaciones en medios y redes sociales afirmando que la vacuna contra el cáncer EnteroMix, desarrollada en Rusia, estaba lista para su uso tras mostrar un 100% de efectividad en ensayos clínicos. Sin embargo, estas afirmaciones son incorrectas y generan confusión sobre el verdadero estado de desarrollo de este tratamiento experimental. En realidad, EnteroMix solo ha completado pruebas preclínicas exitosas y acaba de iniciar ensayos en humanos hace tres meses, por lo que sus efectos reales en pacientes aún no se conocen.

¿Qué es realmente EnteroMix?

Desarrollada en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología de Rusia, EnteroMix es clasificada como una “vacuna oncolítica”, aunque este término puede generar confusión. A diferencia de las vacunas preventivas tradicionales, EnteroMix no busca prevenir el cáncer, sino tratarlo en personas que ya tienen la enfermedad.

El mecanismo de EnteroMix se basa en la combinación de cuatro virus no patógenos (inofensivos que no causan enfermedades). Estos virus están diseñados para cumplir una doble función: destruir directamente las células tumorales y, simultáneamente, activar el sistema inmunitario del paciente para que luche contra el tumor.

Por lo tanto, EnteroMix funciona más como un tratamiento terapéutico que como una vacuna preventiva en el sentido clásico.

Éxito en investigaciones preclínicas: ¿qué significa realmente?

En el desarrollo de cualquier medicamento, la fase preclínica se refiere a pruebas realizadas en laboratorio a nivel celular y en animales, antes de probar el tratamiento en humanos. El objetivo es evaluar inicialmente la seguridad y eficacia en modelos de laboratorio.

Durante esta etapa se observa el efecto del tratamiento en células cancerosas o inmunitarias cultivadas en laboratorio. Posteriormente, se realizan pruebas en modelos animales pequeños (ratones, ratas) y grandes, examinando si el tumor se reduce, si la progresión de la enfermedad se ralentiza y si existen efectos secundarios graves como daño a órganos vitales.

Según Veronika Skvortsova, funcionaria de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA) de Rusia, los desarrolladores de EnteroMix dedicaron los últimos tres años a pruebas preclínicas obligatorias, llevando a cabo el proceso meticulosamente.

Resultados preclínicos: impresionantes pero no definitivos

En las etapas preclínicas, EnteroMix demostró resultados prometedores con su enfoque innovador de combinar cuatro virus. Las pruebas mostraron una amplia gama de efectos positivos, desde la ralentización del crecimiento tumoral hasta la destrucción completa de tumores en algunos modelos.

Diferentes fuentes reportaron resultados impresionantes:

Reducción del tamaño del tumor entre 60% y 80% en varios modelos

en varios modelos Tasa de éxito del 100% en algunos modelos animales específicos

en algunos modelos animales específicos Nivel de toxicidad y efectos secundarios graves “muy bajo” en pruebas con animales

Sin embargo, es crucial entender que estos resultados son en animales de laboratorio, no en humanos. Los tratamientos que funcionan en animales no siempre tienen el mismo efecto en personas.

¿En qué fase está realmente EnteroMix?

Los ensayos clínicos en humanos se desarrollan generalmente en tres fases progresivas:

Fase I: Participan entre 20 y 100 voluntarios sanos o pacientes con enfermedades graves. El objetivo principal es probar la seguridad del tratamiento, no su efectividad.

Fase II: Incluye entre 100 y 300 personas. Se evalúa la eficacia del tratamiento en una enfermedad específica y los efectos secundarios en una escala más amplia.

Fase III: Se compara el nuevo tratamiento con tratamientos estándar existentes y se recopilan datos sobre seguridad y eficacia a largo plazo. Solo los tratamientos que superan estas tres fases pueden presentarse para aprobación de autoridades sanitarias.

El Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología de Rusia inició hace aproximadamente tres meses los ensayos clínicos de Fase I de EnteroMix con la participación de 48 voluntarios. Esto significa que EnteroMix apenas está comenzando a probarse en humanos para evaluar su seguridad.

El malentendido mediático: junio vs. este fin de semana

La confusión mediática tiene su origen en el 28º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado del 18 al 21 de junio de 2025. Durante ese evento se mencionó EnteroMix y se informó que la vacuna había alcanzado un 100% de efectividad en pruebas preclínicas (en animales).

Este anuncio de junio fue presentado en diversos medios este fin de semana como si fuera una novedad reciente, generando la falsa impresión de que EnteroMix está lista para usarse en pacientes. En realidad:

El anuncio no es nuevo , data de junio 2025

, data de junio 2025 Se refiere exclusivamente a pruebas preclínicas en animales

No contiene información sobre ensayos en humanos

Los resultados de los ensayos clínicos en humanos aún no se conocen

Por lo tanto, EnteroMix está muy lejos de estar “lista para su uso”.

¿Es una vacuna de mRNA?

Otra información incorrecta que circuló es que EnteroMix utiliza tecnología de mRNA (ARN mensajero), similar a algunas vacunas contra el COVID-19. Esto no es correcto.

El mRNA es una molécula que actúa como una instrucción temporal indicando a las células qué proteína producir. Las vacunas de mRNA aprovechan este mecanismo natural.

EnteroMix representa un enfoque completamente diferente. Su base es la combinación de cuatro virus inofensivos diseñados para destruir directamente células malignas y activar la respuesta inmunitaria del paciente contra el tumor.

Según el sitio web oficial del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología de Rusia, EnteroMix se clasifica como “vacuna oncolítica”, no como vacuna de mRNA.

Conclusión: promesa científica, no solución inmediata

EnteroMix representa un enfoque innovador y prometedor en el tratamiento del cáncer, con resultados preclínicos alentadores. Sin embargo, es fundamental mantener expectativas realistas:

Solo ha completado pruebas en animales de laboratorio

Apenas inició ensayos de Fase I en humanos hace tres meses

Faltan al menos dos fases más de ensayos clínicos

Los efectos reales en pacientes humanos aún son desconocidos

Podrían pasar varios años antes de que esté disponible para uso generalizado

La investigación del cáncer avanza constantemente, y EnteroMix es un ejemplo de ese progreso. Pero afirmar que está “lista para usar” o que tiene “100% de efectividad en humanos” es prematuro y engañoso. La ciencia requiere paciencia, rigor y evidencia sólida antes de celebrar un nuevo tratamiento como definitivo.