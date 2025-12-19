Vendimia de Guaymallén 2026: a qué hora es, dónde se realiza y qué propone

Desde las 20.30, el Predio de la Virgen será escenario de la Vendimia departamental de Guaymallén, una fiesta que combina Bendición de los Frutos, espectáculo artístico, elección de reinas y cierre musical con destacados grupos mendocinos.

Este viernes, desde las 20.30, el Predio de la Virgen será el punto de encuentro para celebrar la Vendimia departamental de Guaymallén con el espectáculo “Guaymallén de mis amores”. La propuesta incluye la tradicional Bendición de los Frutos, una puesta escénica con música y danza, feria de emprendedores y la elección de nuevas representantes vendimiales, en el camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

¿Qué actividades incluye la Vendimia departamental de Guaymallén?

La noche comenzará con la Bendición de los Frutos, uno de los rituales centrales de la Vendimia mendocina. Luego se desarrollará el espectáculo artístico, que combina música, danza y narración, y el público podrá recorrer puestos de emprendedores, food trucks, espacios turísticos y servicios municipales, en un clima festivo y comunitario.

¿Quiénes serán las nuevas representantes vendimiales?

Tras el espectáculo, se conocerá a las sucesoras de Donatella Borrini y Merlina Arreghini, actuales representantes departamentales. Luego de cinco años, Guaymallén recupera la figura de la Reina de la Vendimia, que volverá a representar al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, año en el que el festejo celebrará su 90° aniversario.

Durante la velada también se proclamará a la nueva Reina de la Capital del Espumante, quien asumirá el legado de Constanza Camello, reafirmando el vínculo del departamento con su tradición productiva y vitivinícola.

¿Cómo es el espectáculo “Guaymallén de mis amores”?

La propuesta artística está dirigida por Virginia Paes y Héctor Gomina, con guion de la actriz y dramaturga Alicia Casares. En escena participan alrededor de 120 artistas, entre músicos, bailarines y equipo técnico.

El espectáculo propone un recorrido por distintas épocas de la historia del departamento a través de relatos de amor y vínculos cotidianos, que funcionan como hilo conductor de la vida social y cultural de Guaymallén.

“El guion aborda historias mínimas atravesadas por el amor, no solo de pareja, sino también a la familia, a la patria y a la tierra”, explicó Casares. El relato también muestra la evolución de las formas de comunicación, desde el diálogo a través de rejas y cartas manuscritas hasta los actuales dispositivos móviles.

¿Cómo se eligieron las candidatas departamentales?

La elección de la soberana departamental surge de un proceso participativo. A través de una votación online, los vecinos de Guaymallén seleccionaron a las 21 candidatas distritales que representarán a sus comunidades en la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Las jóvenes fueron presentadas oficialmente el viernes 7 de noviembre en la Plaza del Encuentro, en un acto que reafirmó el carácter cultural, identitario y colectivo de la Vendimia como celebración del trabajo, la memoria y la pertenencia.

¿Quiénes estarán a cargo del cierre musical?

El cierre musical de la Vendimia departamental de Guaymallén estará a cargo de La Doble Folklore y La Trova Menduka, dos referentes del folklore mendocino contemporáneo.