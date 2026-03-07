Vendimia: San Rafael brilló en el rally sudamericano: segundo lugar en carros y cierre del SARR 2026

El departamento de San Rafael fue protagonista durante los festejos vendimiales y el deporte motor en Mendoza: obtuvo el segundo puesto en el concurso de carros vendimiales y fue sede del cierre del South American Rally Race 2026 en el Parque Yrigoyen.

El departamento de San Rafael vivió un fin de semana de gran protagonismo en el marco de las celebraciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia y del deporte motor internacional. Por un lado, logró el segundo lugar en el concurso de carros vendimiales que participan en los tradicionales desfiles vendimiales. Por otro, fue escenario del cierre del South American Rally Race 2026, una de las competencias off road más importantes del continente.

Ambos acontecimientos consolidaron al departamento del sur mendocino como un punto clave tanto para la cultura vendimial como para el turismo deportivo, atrayendo a miles de espectadores y visitantes.

¿Por qué San Rafael obtuvo el segundo lugar en el concurso de carros vendimiales?

Tras su destacada participación en los tradicionales desfiles de la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel Vendimial, el carro vendimial de San Rafael logró el segundo puesto en el concurso que premia a las mejores propuestas artísticas de la fiesta.

El certamen incluyó la evaluación de 18 carros representativos de distintos departamentos de la provincia. El jurado analizó diversos aspectos vinculados a la puesta en escena y el diseño de cada propuesta.

Entre los criterios considerados estuvieron:

Propuesta estética y artística

Diseño general del carro

Creatividad en la temática

Iluminación

Representación de la identidad departamental

Calidad de la presentación durante ambos desfiles

El proyecto sanrafaelino, encabezado por Alejandro Castilla, consiguió posicionarse en el segundo lugar del concurso, solo por detrás del carro presentado por el departamento de La Paz.

El reconocimiento refleja el trabajo artístico y técnico que implica la elaboración de estos carros, verdaderas piezas escenográficas que acompañan a las reinas vendimiales durante los desfiles.

¿Cuál fue la inspiración del carro vendimial de San Rafael?

El carro que transportó a la reina departamental Azul Antolinez y su corte estuvo inspirado en la escenografía de la fiesta departamental denominada “Tierra de Sueños”.

Esa propuesta artística buscó trasladar al desfile los elementos visuales que caracterizaron la celebración vendimial del departamento, resaltando la identidad cultural y la tradición vitivinícola de la región.

La recreación de esa escenografía permitió mantener una coherencia estética entre la fiesta departamental y los grandes desfiles de la Vendimia en la ciudad de Mendoza.

De esta manera, San Rafael logró una presencia destacada tanto en la Vía Blanca como en el Carrusel, dos de los momentos más esperados por mendocinos y turistas durante la semana vendimial.

¿Cómo fue el cierre del South American Rally Race en San Rafael?

En paralelo al reconocimiento vendimial, San Rafael también fue sede del cierre del South American Rally Race (SARR) 2026, cuya ceremonia de premiación se realizó en el Parque Yrigoyen.

Luego de dos intensas etapas finales, la competencia concluyó con un acto que reunió a pilotos, equipos y público en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

El rally tuvo un recorrido de ocho etapas que atravesaron diferentes provincias argentinas, entre ellas:

Catamarca

La Rioja

San Juan

Mendoza

La etapa final incluyó sectores emblemáticos del territorio sanrafaelino, como las dunas de El Nihuil y distintos zanjones característicos del terreno local.

Más de 60 pilotos de distintos países participaron de la competencia, entre ellos representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia y Francia.

¿Qué pilotos internacionales participaron del rally?

El SARR reunió a figuras destacadas del rally internacional y del motociclismo off road. Entre los nombres más reconocidos que formaron parte de la competencia se encuentran:

Martín Duplessis

Raoul Fenestraz

Kevin Benavides, campeón del Rally Dakar

Los competidores enfrentaron terrenos complejos y desafiantes durante todo el recorrido, lo que convirtió a esta edición del rally en una de las más exigentes del calendario.

La premiación final se realizó en un escenario especialmente montado en el Parque Yrigoyen, con pantallas gigantes y una plataforma preparada para el paso de motos, quads, UTV y camionetas.

¿Qué destacaron los pilotos y la organización sobre San Rafael?

Durante la ceremonia de premiación, muchos de los participantes destacaron las dificultades técnicas que presentaron los tramos desarrollados en San Rafael, considerados entre los más desafiantes del rally.

También remarcaron el gran acompañamiento del público local, que siguió la competencia a lo largo de los diferentes tramos y participó activamente del cierre del evento.

Desde la organización del South American Rally Race valoraron especialmente tres aspectos del paso del rally por el departamento:

La calidad y variedad de los trayectos sanrafaelinos

La hospitalidad de la comunidad local

El apoyo del municipio para la realización del evento

La combinación de paisajes, terrenos desafiantes y acompañamiento del público consolidó a San Rafael como un destino atractivo para futuras competencias de rally y grandes acontecimientos deportivos.