Fue en las primeras horas de este lunes en el mencionado departamento. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas

Si bebes no conduzcas. Si conduces no bebas. Slogan que está metido en la sociedad pero algunos todavía no lo aceptan, no toman el peso de lo que dice aquel slogan.

En las primeras horas de este lunes, otra vez la irresponsabilidad se puso detrás de un volante. Es que un conductor alcoholizado volcó en la curva de calle Severo del Castillo y callejón Antolín, Guaymallén.