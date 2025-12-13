Noticias Mendoza

Ventas navideñas 2025 en Mendoza: los juguetes lideran la demanda

Los comercios mendocinos anticipan un fuerte repunte de ventas en la previa de Navidad, con protagonismo de los juguetes y las bicicletas, aunque el sector advierte por la caída del consumo y la brecha de precios con países vecinos.

Los comercios de Mendoza comenzaron a ajustar sus estrategias comerciales de cara a la Navidad y las fiestas de fin de año, uno de los períodos de mayor actividad para el consumo. Si bien noviembre mostró un movimiento discreto, los especialistas coinciden en que las ventas se concentrarán en los días previos a Nochebuena.

¿Cuándo se espera el mayor pico de ventas en Mendoza?

Según explicó el presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza, Gustavo Fernández, el mayor volumen de ventas se concentra históricamente en la quincena previa a Navidad, impulsado principalmente por los fines de semana.

“El consumidor suele esperar hasta último momento porque los precios previos están menos recargados”, señaló, al describir un comportamiento que se repite año tras año en el comercio local.

¿Qué productos lideran las compras para Navidad?

A pesar del avance de la tecnología, los juguetes continúan siendo los regalos más elegidos por las familias mendocinas. El sector registra un ticket promedio superior al de otros meses, con una marcada preferencia por opciones pedagógicas.

Los especialistas destacan una tendencia creciente hacia juguetes que fomenten el juego sin pantallas, estimulen la creatividad y promuevan las habilidades sociales de los niños.

¿Por qué el sector del juguete atraviesa un momento delicado?

Este escenario de alta demanda convive con una advertencia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que alertó sobre la caída de las ventas minoristas y el incremento de las importaciones, factores que afectan la rentabilidad de los comercios locales.

Desde la entidad señalan que el contexto económico genera una fuerte presión sobre los precios y reduce la competitividad del sector nacional.

¿Cómo impacta la brecha de precios con otros países?

Uno de los principales problemas señalados por los comerciantes es la diferencia de precios con países de la región. Algunos ejemplos muestran contrastes significativos:

  • Bloques de construcción: $50.000 en Argentina frente a $25.000 en Chile o México.
  • Muñecas: $50.000 en Argentina contra $35.000 en Brasil.
  • Patines infantiles: $87.000 en el mercado local y alrededor de $50.000 en países vecinos.

Esta brecha incentiva las compras en el exterior y perjudica al comercio minorista argentino.

¿Qué otros regalos ganan protagonismo en estas fiestas?

En este contexto, las bicicletas se consolidan como una alternativa muy buscada para Navidad. Los padres las eligen como una forma de promover la actividad física y reducir el tiempo de exposición de los niños a las pantallas, combinando recreación y hábitos saludables.

