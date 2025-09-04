Noticias Mendoza

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Paula Varela reveló el supuesto tercero en discordia en la relación de Accardi y Vázquez.

Gimena Accardi destapó una olla cuando confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez tras casi dos décadas de relación, pero busco minimizarlo diciendo que no se trataba de una persona del medio. 

Sin embargo, Paula Varela reveló en Intrusos el posible nombre del “random” que estuvo con la actriz, destacando que se trataría de un influencer que fue pareja de una famosa. 

“A mí me contaron de Gimena que cuando fue Coachella, que fueron muchos… Me dijeron sobre Agustín Franzoni. Averigüé y Franzoni me dice, ‘no, no puede ser’”, contó.

Gime Accardi en Instagram: “ahora hago estas cosas chicos 😏 @aperolargentina @aperolspritzofficial #aperolcoachella #aperolspritz #beberconmoderacion”

Tanto Accardi como Franzoni fueron invitados por una marca para asistir al festival, junto a otros influencers y streamers: “Estuvieron en Coachella, fueron todos los de Olga, viste que van todos juntos, en Estados Unidos. Y todos los que estaban ahí, los influencers que estaban ahí, incluso de otros streamings cercanos, llámese La Casa y demás, fueron a pasar una noche juntos ahí”.

“Lo que a mí me dicen es que ese que ella llama ‘random’ era Agustín Franzoni, hermano de Naty Franzoni”, confirmó la periodista. 

