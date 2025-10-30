ATE Mendoza firmó un convenio con VER + que otorga a sus afiliados acceso a descuentos en servicios oftalmológicos, gastronomía, cultura y entretenimiento. Conocé cómo acceder a controles visuales, anteojos y lentes de contacto con importantes beneficios.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza alcanzó un importante acuerdo con VER +, la membresía que integra salud, cultura, gastronomía y entretenimiento, para ofrecer a todos sus afiliados beneficios exclusivos en comercios y servicios de toda la provincia. Este convenio representa una oportunidad única para que los trabajadores estatales accedan a ventajas concretas que mejoran su calidad de vida y la de sus familias.

Salud visual: un beneficio prioritario del convenio VER + y ATE Mendoza

Uno de los aspectos más destacados de este acuerdo es el acceso preferencial a servicios oftalmológicos de calidad. La salud visual es fundamental para el desempeño laboral y la vida cotidiana, y muchas veces queda relegada por los costos que implican los controles periódicos, anteojos recetados y lentes de contacto.

Gracias al convenio entre VER + y ATE Mendoza, los afiliados pueden acceder a:

Controles oftalmológicos preventivos: realizar chequeos regulares de la vista es esencial para detectar a tiempo problemas como miopía, astigmatismo, presbicia o enfermedades más complejas como glaucoma y cataratas. Con VER +, los afiliados de ATE pueden acceder a consultas con profesionales especializados a precios preferenciales.

Descuentos en anteojos recetados: la adquisición de anteojos ópticos puede representar una inversión considerable, especialmente cuando se necesitan cristales con tratamientos especiales o armazones de calidad. El convenio permite a los afiliados acceder a importantes descuentos en ópticas adheridas, facilitando el acceso a productos de primera línea.

Lentes de contacto a precios especiales: para quienes prefieren los lentes de contacto por comodidad o estética, VER + ofrece beneficios exclusivos en la compra de lentes diarios, mensuales y de uso prolongado, haciendo más accesible esta alternativa.

Tratamientos y cirugías oftalmológicas: algunos afiliados pueden requerir tratamientos más específicos o intervenciones quirúrgicas. El convenio contempla condiciones especiales para acceder a estos servicios en centros especializados de Mendoza.

Más allá de la salud visual: beneficios integrales para toda la familia

VER + no se limita únicamente a la salud visual. La membresía ofrece un ecosistema completo de beneficios que abarcan múltiples aspectos de la vida cotidiana:

Gastronomía: descuentos en restaurantes, cafeterías y espacios gastronómicos de Mendoza, ideales para disfrutar en familia o con amigos.

Deportes y actividad física: acceso preferencial a gimnasios, centros deportivos y actividades recreativas que promueven un estilo de vida saludable.

Cultura y entretenimiento: beneficios en cines, teatros, espectáculos y eventos culturales, fomentando el acceso a experiencias enriquecedoras.

Turismo local: promociones en alojamientos, bodegas y actividades turísticas dentro de la provincia, perfectas para conocer Mendoza de una manera diferente.

Cómo acceder a los beneficios de VER + siendo afiliado de ATE Mendoza

El proceso de adhesión es simple, rápido y completamente digital. Los afiliados de ATE Mendoza pueden comenzar a disfrutar de los beneficios de inmediato siguiendo estos pasos:

Escanear el código QR disponible en las comunicaciones oficiales de ATE Mendoza Ingresar a la web oficial de VER + y completar el formulario de registro Validar la afiliación a ATE para acceder a los descuentos exclusivos Comenzar a disfrutar de todos los beneficios disponibles en la red de comercios adheridos

Una vez registrados, los afiliados reciben acceso inmediato a un catálogo actualizado de comercios y servicios adheridos, con información detallada sobre los descuentos disponibles en cada rubro.

La importancia de cuidar la salud visual en el entorno laboral

Para los trabajadores del Estado, mantener una buena salud visual es fundamental. Muchas tareas laborales requieren largas jornadas frente a pantallas de computadora, lectura de documentos o atención al público, actividades que pueden generar fatiga visual, dolores de cabeza y deterioro progresivo de la vista.

Realizar controles oftalmológicos periódicos no solo previene el avance de problemas visuales, sino que mejora significativamente la productividad y el bienestar en el trabajo. Contar con anteojos con la graduación correcta o lentes de contacto adecuados marca una diferencia notable en la calidad de vida diaria.

El convenio entre VER + y ATE Mendoza elimina una de las barreras más comunes para el cuidado de la salud visual: el costo. Al facilitar el acceso a servicios oftalmológicos de calidad a precios preferenciales, se promueve una cultura de prevención y cuidado que beneficia a toda la comunidad de trabajadores estatales.

VER + y ATE Mendoza: una alianza pensada para vos

Esta alianza estratégica responde a la necesidad de ofrecer soluciones concretas que impacten positivamente en la vida de los afiliados. VER + se suma así a otras iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del Estado, reconociendo que el bienestar integral abarca no solo lo laboral, sino también la salud, el esparcimiento y el acceso a servicios de calidad.

Los afiliados de ATE Mendoza que aún no se han sumado a VER + tienen la oportunidad de hacerlo hoy mismo y comenzar a disfrutar de beneficios inmediatos en salud visual, gastronomía, deportes, cultura y mucho más.

Conclusión: una membresía que suma valor real

El convenio entre VER + y ATE Mendoza representa mucho más que una lista de descuentos: es una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores estatales y sus familias. Con especial énfasis en la salud visual, pero abarcando múltiples aspectos del día a día, esta membresía se posiciona como un aliado estratégico para ver más, vivir más y disfrutar más.

No dejes pasar esta oportunidad. Sumarte a VER + es fácil, rápido y gratuito para afiliados de ATE Mendoza. Escaneá el QR, registrate en la web y comenzá a aprovechar todos los beneficios que te esperan.

Con VER + y ATE Mendoza, cuidar tu salud visual y disfrutar de experiencias únicas nunca fue tan accesible.