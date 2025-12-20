Victoria Segura Walrond fue coronada reina de la Vendimia de Guaymallén

En el Predio de la Virgen, y tras una votación online que mantuvo el suspenso hasta el final, la representante de Dorrego se convirtió en la nueva soberana departamental.

El Predio de la Virgen fue escenario de una nueva edición de Guaymallén de mis Amores, la fiesta vendimial que rindió homenaje a los artistas, a los trabajadores de la tierra y a la identidad del departamento. En ese marco, Victoria Segura Walrond, representante del distrito Dorrego, fue coronada como la nueva reina de la Vendimia de Guaymallén tras obtener el mayor respaldo en la votación online.

¿Cómo se definió la elección de la reina de la Vendimia de Guaymallén?

La proclamación se realizó mediante un sistema de votación online, cuyos resultados se conocieron durante el acto central. El conteo de adhesiones mantuvo el suspenso hasta el final, tal como lo habían solicitado los vecinos, e incluso la presentación de las soberanas debió suspenderse por algunos minutos debido a una intensa lluvia que no logró opacar la celebración.

¿Quién es la nueva reina de Guaymallén?

Victoria Segura Walrond, técnica química y estudiante de Bioquímica, representa al distrito Dorrego. En la elección obtuvo el 19,4% de los votos y destacó a Guaymallén como una tierra fértil, productora de hortalizas y Capital del Vino Espumante.

¿Quiénes completaron el podio vendimial?

En segundo lugar se ubicó Natalia Sánchez, representante del distrito Jesús Nazareno, con el 15,3% de los votos, quien fue elegida virreina de Guaymallén. El tercer puesto fue para Camila Botacaulli, de San Francisco del Monte, con el 12,4%, quien además fue coronada Reina de la Capital del Espumante.

¿Qué mensajes dejaron la reina y la virreina de Guaymallén?

La flamante reina expresó su compromiso de representar a los trabajadores, emprendedores y productores que impulsan el crecimiento del departamento, y remarcó que la Vendimia es identidad, cultura y tradición. Además, agradeció el acompañamiento de la comunidad en un año especial que marca los 90 años de la Vendimia departamental.

Por su parte, Natalia Sánchez, desarrolladora de software y estudiante de informática, manifestó su deseo de aportar compromiso, dedicación e innovación, con una mirada puesta en el futuro del departamento y el crecimiento de su comunidad.

¿Qué destacó la Reina de la Capital del Espumante?

Camila Botacaulli, estudiante del profesorado de Educación Primaria en la Universidad Nacional de Cuyo, subrayó la importancia de visibilizar el trabajo de los viñateros y de honrar las raíces y culturas que sostienen la identidad de San Francisco del Monte, invitando a la comunidad a seguir creciendo unida.

¿Cómo se desarrolló la fiesta vendimial en Guaymallén?

La celebración comenzó con la tradicional Bendición de los Frutos y continuó con la presentación de las nuevas representantes, quienes suceden a Donatella Borrini y Merlina Arreghini, Representantes 2025, y a Constanza Camallo como Reina de la Capital del Espumante. El cierre musical estuvo a cargo de La Doble Folklore y La Trova Menduka, en una noche marcada por la emoción y el sentido de pertenencia.