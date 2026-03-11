Noticias Mendoza

Conflictos en el Gobierno

Villarruel apuntó contra Adorni y profundizó la crisis interna en el Gobierno de Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió mensajes críticos contra el vocero presidencial Manuel Adorni por un viaje a Estados Unidos con su esposa. El gesto expuso nuevas tensiones dentro del Gobierno nacional y volvió a mostrar la distancia política con el presidente Javier Milei.

La interna dentro del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel utilizara sus redes sociales para difundir mensajes con fuertes críticas dirigidas al vocero presidencial Manuel Adorni. El gesto fue interpretado como una señal directa de distanciamiento respecto del entorno del presidente Javier Milei y profundizó las señales de fractura dentro de la administración nacional.

La polémica se desató a partir del viaje a Nueva York de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Villarruel replicó publicaciones de usuarios que cuestionaban ese traslado y que lo vinculaban con promesas de campaña incumplidas respecto al ajuste del gasto político.

Victoria Villarruel en Mendoza visitó el Valle de Uco y escuchó a productores en la Sociedad Rural

¿Qué mensaje difundió Victoria Villarruel contra Manuel Adorni?

La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió mensajes críticos contra el vocero presidencial Manuel Adorni por un viaje a Estados Unidos con su esposa. El gesto expuso nuevas tensiones dentro del Gobierno nacional y volvió a mostrar la distancia política con el presidente Javier Milei.

La vicepresidenta compartió mensajes de seguidores que criticaban con ironía al vocero presidencial. Uno de los textos que amplificó en sus redes sociales hacía referencia a las declaraciones de Adorni sobre su trabajo y su viaje a Estados Unidos.

El mensaje señalaba con sarcasmo: “Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”.

El gesto de Villarruel fue interpretado como una manera indirecta de cuestionar al funcionario sin realizar una acusación directa, pero dejando en claro su postura frente al episodio.

Victoria Villarruel encabezó el Desayuno de la COVIAR en Mendoza como presidenta en ejercicio

¿Por qué el viaje generó críticas dentro del oficialismo?

El viaje que involucró a la esposa del vocero presidencial generó cuestionamientos entre algunos sectores políticos y usuarios de redes sociales que recordaron las promesas de campaña sobre el ajuste del gasto público.

Entre los mensajes que Villarruel decidió compartir también apareció uno que apuntaba directamente al discurso de austeridad del oficialismo: “Menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política”.

Al replicar estos contenidos, la vicepresidenta buscó reforzar una línea discursiva que intenta diferenciar su figura del resto del gabinete nacional y del círculo más cercano al presidente.

En el entorno político se interpretó que la dirigente intenta mostrar distancia frente a decisiones que generan críticas públicas hacia el Gobierno.

¿Cómo es hoy la relación entre Milei y Villarruel?

Este episodio vuelve a dejar en evidencia el deterioro de la relación política entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Desde hace meses, el vínculo entre ambos atraviesa un período de tensión que se manifiesta en declaraciones públicas, diferencias políticas y gestos de distanciamiento.

Las diferencias se hicieron visibles en distintas discusiones políticas y en el rol institucional de la vicepresidenta, que en varias oportunidades adoptó posiciones distintas a las del Poder Ejecutivo.

En ese contexto, Villarruel ha comenzado a marcar una postura más autónoma frente a algunas decisiones del Gobierno, especialmente en cuestiones políticas y de gestión.

¿Puede escalar el conflicto dentro del Gobierno?

En medio de este escenario de tensión, el presidente Javier Milei fue consultado recientemente sobre la situación de su vicepresidenta y la posibilidad de que abandone el cargo.

El mandatario evitó confrontar de manera directa, pero dejó en claro que la decisión depende exclusivamente de ella. Según explicó, ambos fueron elegidos en la fórmula presidencial y cuentan con mandato hasta 2027.

Esa declaración fue interpretada por analistas políticos como una forma de descomprimir el conflicto sin cerrar completamente la discusión sobre el futuro político de Villarruel dentro del oficialismo.

Mientras tanto, los cruces indirectos en redes sociales y las diferencias públicas continúan alimentando la idea de una interna cada vez más profunda dentro del Gobierno nacional, en un momento en que la administración enfrenta desafíos económicos y políticos que requieren cohesión en su conducción.

