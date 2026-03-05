Vendimia 2026: lluvias amenazan el Acto Central y crece la tensión política por la visita de Victoria Villarruel

El pronóstico de tormentas para el sábado pone en duda el desarrollo del espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day, mientras el gobierno de Mendoza sigue con atención la posible presencia de la vicepresidenta en medio de la interna con Javier Milei y el mendocino Luis Petri.

A pocas horas de los principales actos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, Mendoza vive una previa marcada por dos factores que concentran la atención: la incertidumbre por el estado del tiempo en los próximos días, que podría afectar el Acto Central y la tensión política generada por la visita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

El pronóstico meteorológico anticipa condiciones inestables para el sábado por la noche, precisamente cuando está previsto el espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Al mismo tiempo, la casi confirmada presencia de Villarruel en el Desayuno de la Coviar y en otros actos vendimiales genera incomodidad en el gobierno provincial, en medio de la fuerte interna que atraviesa el oficialismo nacional.

¿Puede suspenderse el Acto Central de la Vendimia por la lluvia?

El clima se transformó en uno de los principales focos de preocupación para los organizadores de la Vendimia 2026. Los reportes meteorológicos anticipan nubosidad variable y probabilidad de tormentas durante la noche del sábado, justo cuando debe realizarse el espectáculo central.

Incluso, algunos pronósticos advierten que las lluvias podrían intensificarse a partir de las 20 horas en el Gran Mendoza, lo que coincide con el horario en que se desarrolla el acto artístico y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia.

Ante ese escenario, dentro del gobierno provincial comenzaron a analizar alternativas en caso de que las precipitaciones impidan realizar el espectáculo en condiciones normales.

Una de las posibilidades sería trasladar el acto al domingo. Sin embargo, esa opción tampoco garantiza una solución, ya que el pronóstico también menciona inestabilidad climática para esa jornada.

El problema es logístico y complejo: el cronograma vendimial tiene compromisos ya establecidos y reprogramar el espectáculo no siempre es sencillo por la magnitud de la producción, que incluye más de mil artistas en escena, efectos técnicos y transmisión televisiva.

Por eso, mientras avanzan los ensayos y preparativos finales, la organización sigue minuto a minuto la evolución del clima.

¿Por qué genera incomodidad política la visita de Victoria Villarruel?

En paralelo al factor climático, el otro elemento que domina la previa vendimial es la política.

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó su presencia en el tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), uno de los encuentros institucionales más importantes del calendario vendimial.

Su llegada se produce en un contexto particularmente delicado dentro del oficialismo nacional.

En los últimos días, Villarruel quedó en el centro de la escena tras un fuerte cruce político con el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, exministro de Defensa del gobierno de Javier Milei.

La disputa escaló al punto de que desde sectores del oficialismo se llegó a acusar a la vicepresidenta de actuar contra el propio gobierno, lo que expuso una interna inédita dentro de la coalición gobernante.

Ese conflicto nacional inevitablemente se traslada al escenario mendocino.

¿Qué preocupa dentro del Gobierno de Mendoza?

Dentro del Ejecutivo provincial admiten que la presencia de Villarruel introduce un factor político incómodo en medio de una fiesta que históricamente busca mantener un perfil institucional.

El Desayuno de la Coviar suele ser un espacio donde confluyen empresarios del sector vitivinícola, autoridades nacionales y dirigentes políticos de distintos partidos.

Sin embargo, el actual contexto político hace que cualquier gesto o fotografía pueda interpretarse en clave de la interna que atraviesa el oficialismo nacional.

La situación es especialmente delicada para el gobernador Alfredo Cornejo, quien mantiene un vínculo político con el gobierno de Javier Milei, mientras que el mendocino Luis Petri fue uno de los principales referentes del gabinete nacional.

La posible presencia simultánea de distintos actores del oficialismo en el mismo evento genera una expectativa política inusual para una celebración tradicionalmente enfocada en la industria vitivinícola.

Un clima vendimial atravesado por política y clima

De esta manera, la Vendimia 2026 se encamina hacia su fin de semana central con una combinación poco habitual de factores.

Por un lado, el clima amenaza con alterar el desarrollo del espectáculo más importante de la provincia. Por otro, la política nacional se cuela en el corazón de la fiesta con la visita de la vicepresidenta en medio de una interna que todavía está lejos de resolverse.

Mientras Mendoza se prepara para celebrar sus 90 años de Vendimia, la expectativa ya no está puesta solamente en el espectáculo artístico del Frank Romero Day, sino también en lo que ocurra dentro y fuera del escenario.