Argentina
Elecciones 2027

Vidal pide que el PRO sea “una alternativa” a La Libertad Avanza para 2027

La exgobernadora bonaerense consideró necesario “que La Libertad Avanza tenga una alternativa seria y profesional”, y sostuvo que “esa es tarea del PRO”

La diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) afirmó hoy que su partido “tiene que ser una alternativa, fuerte e independiente” de cara al 2027, y aseguró que “la fortaleza y la estabilidad de un país la da qué tipo de oposición tiene”.

“Necesitamos saber que La Libertad Avanza tiene alternativa, que no es el único camino, y que esa alternativa es racional, seria y profesional, y que no va a poner en juego todo el esfuerzo que millones de argentinos hicieron. Y creo que esa es tarea del PRO”, manifestó.

A través de un video subido a sus redes sociales, la ex gobernadora bonaerense señaló que desde que asumió el Gobierno de Javier Milei “el PRO fue garante del cambio” y en el Congreso “desde la Ley Bases en adelante acompañó sin especular cada una de las reformas que estaban bien para la Argentina”.

“Después de tantos años de fracaso en la Argentina no importa solo hacer las cosas bien, importa que cuando el que Gobierna no siga gobernando, el que venga también haga lo correcto, y hoy todavía eso no lo logramos en la Argentina”, aseveró.

Vidal fundamentó su afirmación al resaltar que “aún con la diferencia que el Presidente sacó en esta elección, la segunda fuerza del país sigue siendo el kirchnerismo”, y eso implica que “los de adentro y los de afuera no hagan inversiones”.

“Como bien dijo el ministro de Economía, mientras el kirchnerismo sea la alternativa va a ser muy difícil que muchos de adentro y de afuera decidan invertir, por más cambios que hagamos, necesitamos saber que LLA tiene alternativa, que no es el único camino y que esa alternativa es racional, seria, profesional”.

Vidal anticipó que esa postura sobre convertir al PRO en la alternativa a LLA será motivo de “debate en el partido en las próximas semanas”.

Recalcó que “después de tantos años de fracaso en la Argentina, no importa solo hacer las cosas bien, importa que cuando el que gobierna no siga, el que venga también haga lo correcto. Hoy todavía eso no lo logramos en la Argentina. Y esa es la tarea del PRO”, destacó.

“Muchos dirán que con estos resultados, con terceras fuerzas que casi no existen, eso no se puede hacer. También nos dijeron que no se podía hacer la Boleta Única de Papel y miren este domingo cómo votamos”, subrayó.

Vidal dijo que las elecciones del domingo le provocaron “alivio de saber que el lunes no iba a volar todo por el aire”, pero también “tristeza por no ver una boleta amarilla del PRO en la mayor parte del país”, y recordó que “es la cuarta vez en los últimos 10 años que el peronismo pierde una elección en la provincia de Buenos Aires y siempre fue contra líderes del PRO”.

Finalmente dijo esperar “que el Presidente se abra al diálogo”, que “confirme un rumbo de cambio y haga las reformas pendientes”, y que “convoque a los mejores a su Gobierno, no importa de qué partido sean”.

