Viento Zonda en el Gran Mendoza: más de 120 incidentes y fuertes daños

El temporal provocó la caída de árboles, postes y cortes de luz en varios departamentos. Guaymallén y Godoy Cruz fueron las zonas más afectadas y hubo más de 120 intervenciones de los equipos de emergencia.

Un intenso temporal de Viento Zonda azotó al Gran Mendoza durante la madrugada de este miércoles y dejó un importante saldo de daños: árboles y postes caídos, cables cortados, semáforos fuera de servicio y cortes de energía en distintos puntos del área metropolitana. En total, se registraron 129 incidentes informados por Defensa Civil Mendoza entre las 21 del martes y las 7 de este miércoles.

¿Qué daños provocó el Viento Zonda en Guaymallén?

Guaymallén fue uno de los departamentos más golpeados por el temporal. En la zona de la plaza San José y sectores de Dorrego, numerosos vecinos reportaron problemas por la caída de ramas y cables.

En Francisco de la Reta, entre Viamonte y Saavedra, un árbol de gran porte cayó sobre la calzada y generó un corte total, con cables tirados y riesgo eléctrico. A pocos metros, en O’Brien, también había ramas a punto de desprenderse.

El municipio contabilizó 23 intervenciones: 16 árboles y ramas caídas, 5 postes y cables cortados y 2 transformadores afectados.

¿Qué pasó en Capital, Las Heras, Godoy Cruz, Maipú y Luján?

El impacto del Zonda se sintió en todo el Gran Mendoza:

Capital: 12 incidentes, entre ellos 6 árboles/ramas caídas y 5 postes dañados.

12 incidentes, entre ellos 6 árboles/ramas caídas y 5 postes dañados. Las Heras: 12 casos, incluidos postes caídos, ramas desprendidas y un transformador en corto.

12 casos, incluidos postes caídos, ramas desprendidas y un transformador en corto. Godoy Cruz: 31 intervenciones, con 22 árboles caídos, 8 postes dañados y una voladura de techo.

31 intervenciones, con 22 árboles caídos, 8 postes dañados y una voladura de techo. Maipú: 6 episodios, la mayoría vinculados a la caída de ramas.

6 episodios, la mayoría vinculados a la caída de ramas. Luján de Cuyo: 45 intervenciones, 38 por caída de árboles y 7 por cables o postes afectados.

En calle Colón, en Ciudad, también se registraron complicaciones viales por la caída de ramas.

¿Cómo fueron los operativos de emergencia?

Equipos de Defensa Civil y cuadrillas municipales trabajaron desde la madrugada para despejar calles, asegurar zonas con riesgo eléctrico y colaborar en la restitución del servicio eléctrico.

Las tareas incluyeron la remoción de árboles, el aseguramiento de cables, inspecciones en transformadores y asistencia a vecinos que quedaron sin energía.

¿Cuál es la situación esta mañana?

Si bien la intensidad del viento disminuyó con el amanecer, las consecuencias del temporal se mantuvieron durante toda la mañana. Hubo demoras en el tránsito, calles cortadas y sectores sin servicio eléctrico.

Las autoridades siguen evaluando daños y coordinan nuevas intervenciones para normalizar la situación.