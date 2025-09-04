Noticias Mendoza

Violencia en Mendoza: le sacaron tarjeta roja y terminó siendo una furia

El escándalo durante un partido entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio terminó con la suspensión del partido luego de que a un jugador le mostraran la tarjeta roja y enfurecido agredió a varias personas.

Un partido de fútbol entre los equipos Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio, por la fecha 8 del Clausura de la Liga Mendocina, terminó de la peor forma, ya que -lo que se esperaba que fuera un clásico emocionante- se convirtió en un escenario de violencia que llevó a la suspensión del encuentro.

Los incidentes se registraron en el estadio Rafael Alonso y revelaron un clima de tensión que ya existía entre ambos equipos.

El momento crucial del escándalo ocurrió tras la expulsión del jugador Misael Torres, de Rodeo del Medio, por una agresión. La decisión del árbitro Matías Fernández desencadenó una reacción violenta por parte del futbolista, quien no solo agredió al juez sino que también empujó a los guardias de seguridad. El incidente, captado en video, mostró el nivel de violencia que se desató en el campo de juego.

Debido a la agresión y al tumulto, el equipo arbitral decidió suspender el partido porque consideraron que no existían las garantías de seguridad necesarias para continuar el encuentro.

En el momento de la suspensión, Fray Luis Beltrán ganaba 1 a 0 con un gol de Ramiro Villarreal. Este hecho demuestra que la seguridad de los participantes y del público es la principal prioridad en eventos deportivos.

