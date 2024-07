Las personas que mantengan ciertos cuidados al momento de alimentarse y que además cuiden su salud, por ejemplo, sin fumar tabaco, podrán vivir una vida plena con un solo riñón

Por CARLOS FERNÁNDEZ / Así fue informado por el urólogo argentino, Mauro Carrillo, quien, sin embargo, brindó algunos consejos a tener en cuenta: “Primero y principal se debe tomar abundante agua. No sigfnifica que haya que beber 10 litros por día, porque tampoco es bueno, si no lo suficiente como para que la orine salga lo suficientemente clarita”.

Las tres situaciones más frecuentes por las que un paciente tiene un solo riñón son:

1- La persona nació con un solo riñón, lo que se conoce como monorreno congénito. En la actualidad este hallazgo es detectado mayoritariamente durante la vida fetal, en el contexto del seguimiento del embarazo; en otros casos, la condición de monorreno congénito es diagnosticada en la fase adulta, de forma incidental, cuando se realizan pruebas de imagen por otros motivos.

2- Pacientes sometidos a nefrectomía, que es la extirpación quirúrgica del riñón. Las causas más frecuentes por los que se extirpa el riñón son los tumores renales, los tumores de la vía urinaria superior, las obstrucciones crónicas, las litiasis (piedras), la pérdida completa de función renal, la afectación de un riñón por otros tumores retroperitoneales o los traumatismos severos.

3- Donantes vivos renales. Son los pacientes con 2 riñones sanos que donan uno de ellos para ser trasplantado a otro paciente con insuficiencia renal terminal.

“Si una persona tiene la desgracia de perder un riñón o tiene que donárselo a un familiar, simplemente hay que tener en cuenta ciertos recaudos para poder vivir con uno”, aseguró. Y añadió: “Básicamente, hay que tener en cuenta los mismos consejos que se le brindan a la población en general. Cuando uno tiene un solo riñón, debe ser un poquito más estricto con esos recaudos”, marcó.

La mayoría de las personas tenemos dos riñones, cada uno del tamaño de un puño, ubicados en el retroperitoneo, el espacio detrás de la cavidad abdominal, a ambos lados de la columna vertebral. Estos órganos no solo eliminan desechos a través de la orina, sino que también desempeñan un papel crucial en la regulación de la tensión arterial, la producción de eritropoyetina (una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos), el metabolismo óseo y el control del balance de agua y electrolitos.

Llamamos insuficiencia renal cuando no funcionan bien los riñones, y casos graves se necesita diálisis y/o trasplante de riñón. Estas terapias de reemplazo, permiten que una persona pueda vivir sin riñones. Aún así, una persona con dos riñones puede tener insuficiencia renal grave y, a la inversa, una persona que tiene un solo riñón puede vivir normalmente, tomando algunos recaudos.

Se denomina monorreno a quien presenta un único riñón funcionante. Existen muchas causas, entre ellas uropatía obstructiva no tratada (riñón dilatado), cirugía por tumor o nódulo renal (nefrectomía), traumatismos o congénito. Es así que una persona podría haber nacido con solo un riñón y no saberlo.

Merece una mención especial, el riñón en herradura, que como su nombre lo indica, tiene forma de “U”. Esta variante anatómica es muy frecuente, afectando a cerca de 1 en 400 personas. La realidad es que esta condición se produce por la fusión de ambos riñones, por lo que técnicamente son “dos riñones unidos” y no uno solo.

Más allá de tener uno o dos riñones, hay que cuidarlos. Para eso no existen “dietas detox” ni “limpieza de riñón”, sino que mantener un estilo de vida saludable y disciplinado puede ayudar. Evitar el consumo excesivo de sodio, no fumar y controlar enfermedades como diabetes e hipertensión son medidas fundamentales para cuidar los riñones. Una hidratación adecuada, dependiendo de nuestras actividades, es un hábito obligatorio para mantener una buena salud renal. Y ante cualquier duda, consultar con su médico de confianza.

Con la finalidad de proteger la función del riñón y prevenir enfermedades que afecten a nuestro riñón único, es recomendable tomar una serie de medidas:

1- Beber abundantes líquidos, alrededor de 2-3 litros al día. La mejor bebida es el agua y se debe evitar el abuso de bebidas carbonatadas y bebidas alcohólicas.

2- Practicar deporte de manera regular, al menos 3 veces por semana, con ejercicio de intensidad moderada-alta. Deberemos ser precavidos y cautelosos con los deportes de contacto que puedan producir traumatismos severos sobre el riñón único como, por ejemplo, artes marciales, boxeo, lucha, etc.

3- Controlar periódicamente la tensión arterial.

4- Llevar una dieta saludable y equilibrada, evitando los excesos de sal y las dietas hiperproteicas.

5- Evitar el abuso continuado de antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, dexketoprofeno, etc.). En casos de dolor es más recomendable emplear paracetamol o metamizol.

6- Prevenir y tratar precozmente las infecciones urinarias o las litiasis renales (piedras en el riñón)

Acudir a revisión periódica con su médico, idealmente con visita médica, analítica y prueba de imagen a determinar individualmente.

Urólogo Mauro Carrillo

Mp 14092