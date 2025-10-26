Noticias Mendoza

Mendoza
Elecciones 2025

Votan en Mendoza el recambio legislativo en 644 escuelas que están habilitadas

Este domingo, Mendoza elige autoridades nacionales, provinciales y municipales en simultáneo con los comicios nacionales. Algunos números que definen estas elecciones de medio termino como 1,5 millones de votantes y más de 4.400 mesas.

Más de 1,5 millones de ciudadanos integran el padrón provincial, distribuidos en 4.445 mesas que funcionarán en 644 escuelas de los 18 departamentos.

Según la Junta Electoral Provincial, Guaymallén es el distrito con mayor cantidad de votantes, con 241.411 electores que sufragarán en 697 mesas. Le siguen Las Heras con 171.441 votantes (498 mesas), Godoy Cruz con 160.326 (462 mesas), Maipú con 158.000 y San Rafael con 156.000. En el otro extremo, La Paz contará con 9.602 votantes distribuidos en 30 mesas.

Además, 2.592 migrantes residentes en la provincia estarán habilitados para votar concejales en 11 departamentos, en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013.

En total, Mendoza renovará 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 en Diputados provinciales, 19 en el Senado provincial y 65 concejalías en 12 departamentos.

A nivel nacional, 35.987.634 argentinos están habilitados para votar. En todo el país se renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales, mientras que los 3 senadores.

Habrá más de 4400 mesas para poder votar este fin de semana. 
Habrá más de 4400 mesas para poder votar este fin de semana. 

Escuelas: 644.
Mesas de votación: 4.445.
Electores habilitados: 1.523.848 (más de 1,5 millones).

Departamentos con más votantes

DepartamentoElectores
Guaymallén241.411
Las Heras171.441
Godoy Cruz160.326
Maipú158.000
San Rafael156.000
San Martín98.000
La Paz (menos votantes)9.602

Migrantes habilitados

  • 2.592 migrantes podrán votar concejales
  • 11 departamentos con mesas especiales
  • Mesas 5000 a 5013
  • Sin padrón de migrantes: San Martín
  • 6 departamentos desdoblaron elección de concejales (Maipú, Luján, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Rivadavia)
  • Nueva fecha: 22 de febrero de 2026

Cargos que se eligen en Mendoza

NivelCargosCantidad
NacionalDiputados nacionales5
ProvincialDiputados provinciales24
ProvincialSenadores provinciales19
MunicipalConcejales (12 departamentos)65

6 concejales: Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín, Godoy Cruz
5 concejales: Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear, Malargüe

Distribución por secciones electorales

  • 1 Primera: 6 senadores / 8 diputados
  • 2 Segunda: 5 senadores / 6 diputados
  • 3 Tercera: 4 senadores / 5 diputados
  • 4 Cuarta: 4 senadores / 5 diputados

Calendario electoral

  • 21 de septiembre: Inicio de campaña
  • 24 de octubre: Cierre y veda electoral
  • 26 de octubre: Elecciones generales
  • 22 de febrero de 2026: Elecciones municipales desdobladas

Datos nacionales

  • 35.987.634 votantes en todo el país (casi 36 millones)
  • 127 diputados nacionales se renuevan (50% del cuerpo de 257)
  • 24 senadores se renuevan (de 72 en total)
  • En Mendoza no se renuevan los 3 senadores nacionales (mandato hasta 2027)

Estado del tiempo

Mendoza: alerta por frente frío, descenso de temperaturas y vientos fuertes desde el lunes

