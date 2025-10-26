Este domingo, Mendoza elige autoridades nacionales, provinciales y municipales en simultáneo con los comicios nacionales. Algunos números que definen estas elecciones de medio termino como 1,5 millones de votantes y más de 4.400 mesas.

Más de 1,5 millones de ciudadanos integran el padrón provincial, distribuidos en 4.445 mesas que funcionarán en 644 escuelas de los 18 departamentos.

Según la Junta Electoral Provincial, Guaymallén es el distrito con mayor cantidad de votantes, con 241.411 electores que sufragarán en 697 mesas. Le siguen Las Heras con 171.441 votantes (498 mesas), Godoy Cruz con 160.326 (462 mesas), Maipú con 158.000 y San Rafael con 156.000. En el otro extremo, La Paz contará con 9.602 votantes distribuidos en 30 mesas.

Además, 2.592 migrantes residentes en la provincia estarán habilitados para votar concejales en 11 departamentos, en mesas especiales numeradas del 5000 al 5013.

En total, Mendoza renovará 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 en Diputados provinciales, 19 en el Senado provincial y 65 concejalías en 12 departamentos.

A nivel nacional, 35.987.634 argentinos están habilitados para votar. En todo el país se renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales, mientras que los 3 senadores.

Habrá más de 4400 mesas para poder votar este fin de semana.

Escuelas: 644.

Mesas de votación: 4.445.

Electores habilitados: 1.523.848 (más de 1,5 millones).

Departamentos con más votantes

Departamento Electores Guaymallén 241.411 Las Heras 171.441 Godoy Cruz 160.326 Maipú 158.000 San Rafael 156.000 San Martín 98.000 La Paz (menos votantes) 9.602

Migrantes habilitados

2.592 migrantes podrán votar concejales

migrantes podrán votar concejales 11 departamentos con mesas especiales

con mesas especiales Mesas 5000 a 5013

Sin padrón de migrantes: San Martín

6 departamentos desdoblaron elección de concejales (Maipú, Luján, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Rivadavia)

desdoblaron elección de concejales (Maipú, Luján, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, Rivadavia) Nueva fecha: 22 de febrero de 2026

Cargos que se eligen en Mendoza

Nivel Cargos Cantidad Nacional Diputados nacionales 5 Provincial Diputados provinciales 24 Provincial Senadores provinciales 19 Municipal Concejales (12 departamentos) 65

6 concejales: Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín, Godoy Cruz

5 concejales: Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear, Malargüe

Distribución por secciones electorales

1 Primera: 6 senadores / 8 diputados

2 Segunda: 5 senadores / 6 diputados

3 Tercera: 4 senadores / 5 diputados

4 Cuarta: 4 senadores / 5 diputados

Calendario electoral

21 de septiembre: Inicio de campaña

Inicio de campaña 24 de octubre: Cierre y veda electoral

Cierre y veda electoral 26 de octubre: Elecciones generales

Elecciones generales 22 de febrero de 2026: Elecciones municipales desdobladas

Datos nacionales