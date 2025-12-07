Voto por San Jorge: qué teme el Gobierno para el martes y cómo será el operativo

El oficialismo espera una movilización masiva en Plaza Independencia durante la votación por San Jorge. En Casa de Gobierno reconocen preocupación por posibles incidentes y por la presencia simultánea de grupos antimineros y sectores “promineros”. El Gobierno asegura tener los votos para aprobar el proyecto.

En la Casa de Gobierno de Mendoza admiten que la sesión del martes por el proyecto minero San Jorge llegará en un clima tenso y con una fuerte movilización en la Plaza Independencia. Temen que la protesta pueda desbordar y complicar el desarrollo normal del debate en el Senado, mientras intentan evitar que sectores enfrentados coincidan en la calle.

¿Qué escenario espera el Gobierno en la calle?

En el Ejecutivo prevén una marcha numerosa —sin poder estimar cuánta gente— y advierten que muchos manifestantes anticipan acciones violentas en redes sociales. El objetivo oficial es mantener a todos dentro de la Plaza Independencia y evitar que se acerquen a la vereda del Senado. Calculan que en el espacio pueden concentrarse hasta 20 mil personas, aunque no esperan llegar a ese número. Les preocupa especialmente la operatividad de calle Chile, por el ingreso al hotel.

¿Por qué esta protesta será distinta a la marcha universitaria del año pasado?

A diferencia de la masiva movilización universitaria de 2024, aquella tenía aliados de Cambia Mendoza e incluso funcionarios caminando entre los estudiantes. Esta vez, el Gobierno asume un escenario opuesto, con sectores críticos y sin canales de diálogo previos. No está claro si hubo contactos con referentes antimineros y eso genera inquietud. También se pidió expresamente a grupos “promineros” y a la UOCRA que no concurran para evitar choques.

¿Cuándo se considera exitoso el operativo?

Para el Gobierno, un resultado positivo implicaría que los senadores puedan llegar, votar y retirarse sin agresiones, y que los manifestantes se expresen sin incidentes ni daños.

¿Tiene el oficialismo los votos para aprobar San Jorge?

Sí. El Gobierno asegura que cuenta con 25 votos, suficientes para la aprobación. La sesión se da en un Senado dividido 19 a 19 desde hace dos años, pero se prevé el apoyo de seis senadores de La Unión Mendocina: Gabriel Pradines, Valentín González, Martín Rostand (con una mínima duda), Marcos Quattrini y Ariel Pringles. A ellos se sumaría Armando Magistretti, del Partido Demócrata.

Flavia Manoni votará en contra y podría abstenerse. Germán Vicchi está a favor, pero no asistirá por motivos personales. Desde el justicialismo, la única incógnita es Alejandra Barro, de Malargüe.

¿Cuántas marchas antimineras se hicieron este año?

El Gobierno contabilizó 53 manifestaciones antimineras en 2025 y espera una nueva movilización este martes durante la sesión.

¿Qué pasó con el video del policía difundido el viernes?

Se viralizó una grabación de un efectivo golpeando a un manifestante —presuntamente antiminero— durante un operativo en la Legislatura. El material proviene de la bodycam de un agente y corresponde a un episodio ocurrido el 23 de octubre. Fue presentado por el Ministerio de Seguridad directamente a la Justicia.

El oficial enfrenta una causa penal en la UFI de Violencia Institucional y un sumario administrativo en la Inspección General de Seguridad. Ya cuenta con representación legal.

¿Cómo avanza el proyecto San Jorge dentro de la empresa?

En la firma dan por hecho que el voto será favorable. Están definiendo cargos jerárquicos, avanzando con las empresas que harán la ingeniería de detalle y cerrando financiamiento externo, que podría quedar listo a mediados de 2026. Prevén que la maquinaria llegue antes de septiembre de ese año.

Calculan que entre seis y nueve meses después del inicio de obras, la zona se transformará en una mina activa de cobre.

¿Cuándo podría estar funcionando la mina?

Con la etapa de factibilización energética en marcha, estiman que a principios de 2027 San Jorge podría operar a pleno. Pero antes habrá una instancia clave: la votación del martes a las 10 de la mañana. El deseo oficial es que todo transcurra en paz.