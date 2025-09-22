La novela de Eliana Abdala que conmovió a varias generaciones regresa en una nueva edición a cargo de Venado Real Ediciones que estará presente en la Feria del Libro de Mendoza 2025 en el Espacio Cultura Julio Le Parc.

En 1997, Eliana Adbala publicó “La Fuerza de los Monterrey – La Leyenda de los Quinteros”. La novela caló pronto en lo más profundo de sus lectores y rápidamente se convirtió en material de lectura en las escuelas mendocinas. Dos años más tarde, la autora dio a conocer la segunda parte de la saga, “La Fuerza de los Monterrey – Alumbramiento”.

Con el tiempo, y por distintas circunstancias, ambas novelas dejaron de reeditarse, pero ahora, desde el sello uruguayo Jume de la editorial Venado Real, llega una buena noticia: en octubre estará nuevamente en las librerías “La Leyenda de los Quinteros”, y el lanzamiento oficial será en la Feria del Libro de Mendoza.

La primera parte de la saga de Abdala ya salió de imprenta, y desde la editorial, su responsable, Juliana del Pópolo, confirma que la segunda parte saldrá a la venta el año que viene, ambas con detalles de edición muy cuidados, en versiones corregidas y ajustadas.

Respecto de estas reediciones, Del Pópolo recordó lo que la habían impactado cuando las leyó durante la secundaria, y aseguró que vio la necesidad actual de hacer llegar estas historias a las nuevas generaciones.

Por su parte, Eliana Abdala, respecto de la impronta que dejó su libro en varias generaciones indicó que esto es así porque “la novela refleja un ideal, una utopía quizás, y todos nos movemos buscando esas utopías, nuestros sueños”, a lo que agregó que también se debe “al estilo, a la escritura sencilla y correcta, lo que también despierta emociones. Además, es una historia de resiliencia, compromiso, entrega, madurez, cualidades que no están de moda pero que construyen la vida y la sociedad”.

En cuanto al hecho de que sea una editorial uruguaya la que rescate la saga para su reedición, la autora mendocina, nacida en Rivadavia, señaló: “Me enorgullece que Jume la publique, porque eso me abre posibilidades fuera de Mendoza, nacionalizar la novela, algo que hace tiempo yo estaba buscando”.

Para finalizar, Abdala destaca que “lo novedoso es el diseño y la calidad del libro”, valorizando el trabajo realizado por Jume para el relanzamiento de “La Fuerza de los Monterrey”.

Sinopsis

Elena vuelve de una oscuridad tan profunda que ya no distingue si sigue siendo ella. Ha perdido a sus hijos, su historia, su reflejo… y, sin embargo, la vida aún la empuja. Un pueblo desconocido y una casa herida la esperan.

Con manos que saben de dolor y gestos suaves como un rezo, empieza a tejer lo invisible: orden, ternura, sentido. Los días enmudecen las ausencias, y los niños —que no son suyos— comienzan a llamarla con una esperanza que ella no se atreve a nombrar.

Pero sanar a otros no siempre cura las propias cicatrices y en un universo donde nadie parece estar del todo completo, ¿podrá Elena recuperar algo de lo que perdió o solo está destinada a construir para los demás? ¿Hasta dónde llega el poder invisible de quien decide quedarse?

“La Fuerza de los Monterrey – La Leyenda de los Quinteros”, estará disponible desde octubre en las librerías.

Alejandro Frías.