Tras diez fechas sin ganar, Godoy Cruz venció 3-1 a Platense y logró su primer triunfo en el Torneo Clausura 2025. El técnico Walter Ribonetto habló de la racha, la expulsión de Santino Andino y el futuro del Tomba.

Después de diez fechas sin triunfos, Godoy Cruz encontró el desahogo que tanto buscaba. En Vicente López, el conjunto mendocino superó a Platense por 3 a 1 y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura 2025, un resultado que le permite tomar aire en la lucha por la permanencia y, sobre todo, renovar la confianza del plantel.

El gran protagonista de la jornada fue su entrenador, Walter Ribonetto, quien logró cortar la racha negativa en el inicio de su ciclo y no ocultó su alivio al hablar ante la prensa: “Era el camino, nosotros tuvimos cuatro partidos en 15 días contra rivales muy duros como Atlético Mineiro, River y Vélez. Desde el juego no fuimos inferiores, pero los resultados no se daban. Hoy se dio y este grupo humano se lo merece”.

Un triunfo que vale más que tres puntos

El técnico valoró la actitud de su plantel, que mostró temple pese a la expulsión de Santino Andino en el complemento. Sobre el juvenil, Ribonetto fue claro: “Tiene mucho futuro. Se equivocó, pidió disculpas y eso también habla de su madurez. Son aprendizajes que lo van a hacer crecer”.

Con esta victoria, Godoy Cruz llegó a 6 unidades en la Zona B y alcanzó los 23 puntos en la Tabla Anual, una diferencia de seis sobre San Martín de San Juan, su competidor directo en la zona baja. Del otro lado, Platense quedó relegado en la décima posición con la misma cantidad de puntos que el conjunto mendocino.

Próxima parada: Barracas Central

El Expreso tendrá ahora dos semanas para preparar su próximo compromiso, que será el sábado 13 de septiembre a las 14:30 frente a Barracas Central en el Feliciano Gambarte. Allí buscará confirmar la recuperación y, de una vez por todas, despegar del fondo de la tabla.