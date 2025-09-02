Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto y el desahogo de Godoy Cruz: “El grupo se lo merece”

Tras diez fechas sin ganar, Godoy Cruz venció 3-1 a Platense y logró su primer triunfo en el Torneo Clausura 2025. El técnico Walter Ribonetto habló de la racha, la expulsión de Santino Andino y el futuro del Tomba.

Después de diez fechas sin triunfos, Godoy Cruz encontró el desahogo que tanto buscaba. En Vicente López, el conjunto mendocino superó a Platense por 3 a 1 y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura 2025, un resultado que le permite tomar aire en la lucha por la permanencia y, sobre todo, renovar la confianza del plantel.

El gran protagonista de la jornada fue su entrenador, Walter Ribonetto, quien logró cortar la racha negativa en el inicio de su ciclo y no ocultó su alivio al hablar ante la prensa: “Era el camino, nosotros tuvimos cuatro partidos en 15 días contra rivales muy duros como Atlético Mineiro, River y Vélez. Desde el juego no fuimos inferiores, pero los resultados no se daban. Hoy se dio y este grupo humano se lo merece”.

Un triunfo que vale más que tres puntos

El técnico valoró la actitud de su plantel, que mostró temple pese a la expulsión de Santino Andino en el complemento. Sobre el juvenil, Ribonetto fue claro: Tiene mucho futuro. Se equivocó, pidió disculpas y eso también habla de su madurez. Son aprendizajes que lo van a hacer crecer”.

Con esta victoria, Godoy Cruz llegó a 6 unidades en la Zona B y alcanzó los 23 puntos en la Tabla Anual, una diferencia de seis sobre San Martín de San Juan, su competidor directo en la zona baja. Del otro lado, Platense quedó relegado en la décima posición con la misma cantidad de puntos que el conjunto mendocino.

Después de diez fechas sin triunfos, Godoy Cruz encontró el desahogo que tanto buscaba. En Vicente López, el conjunto mendocino superó a Platense por 3 a 1 y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura 2025, un resultado que le permite tomar aire en la lucha por la permanencia y, sobre todo, renovar la confianza del plantel.

El gran protagonista de la jornada fue su entrenador, Walter Ribonetto, quien logró cortar la racha negativa en el inicio de su ciclo y no ocultó su alivio al hablar ante la prensa: “Era el camino, nosotros tuvimos cuatro partidos en 15 días contra rivales muy duros como Atlético Mineiro, River y Vélez. Desde el juego no fuimos inferiores, pero los resultados no se daban. Hoy se dio y este grupo humano se lo merece”.

Un triunfo que vale más que tres puntos

El técnico valoró la actitud de su plantel, que mostró temple pese a la expulsión de Santino Andino en el complemento. Sobre el juvenil, Ribonetto fue claro: Tiene mucho futuro. Se equivocó, pidió disculpas y eso también habla de su madurez. Son aprendizajes que lo van a hacer crecer”.

Con esta victoria, Godoy Cruz llegó a 6 unidades en la Zona B y alcanzó los 23 puntos en la Tabla Anual, una diferencia de seis sobre San Martín de San Juan, su competidor directo en la zona baja. Del otro lado, Platense quedó relegado en la décima posición con la misma cantidad de puntos que el conjunto mendocino.

Próxima parada: Barracas Central

El Expreso tendrá ahora dos semanas para preparar su próximo compromiso, que será el sábado 13 de septiembre a las 14:30 frente a Barracas Central en el Feliciano Gambarte. Allí buscará confirmar la recuperación y, de una vez por todas, despegar del fondo de la tabla.

También puedes leer

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto y el desahogo de Godoy Cruz: “El grupo se lo merece”

Básquet de Mendoza

Huracán Las Heras se suma a Rivadavia en la Liga Argentina

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere cambiar la coparticipación en beneficio de Mendoza

Junín

Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura y debieron rescatarla

En Las Heras

Un adolescente está en coma farmacológico tras recibir un disparo

Ciclo lectivo 2026

Colegios de la UNCuyo: cómo acceder a los exámenes de ingreso

Te puede interesar

Censura previa

Rechazo de ADEPA al “bozal” legal que prohíbe la difusión de audios de Karina Milei

Torneo Clausura 2025

Walter Ribonetto y el desahogo de Godoy Cruz: “El grupo se lo merece”

Básquet de Mendoza

Huracán Las Heras se suma a Rivadavia en la Liga Argentina

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere cambiar la coparticipación en beneficio de Mendoza

Junín

Una mujer quedó atrapada en el barro hasta la cintura y debieron rescatarla

En Las Heras

Un adolescente está en coma farmacológico tras recibir un disparo

Ciclo lectivo 2026

Colegios de la UNCuyo: cómo acceder a los exámenes de ingreso

A todo o nada

Registran una insólita pelea de ratones en el metro de Nueva York

Elecciones 2025

La corrupción como distracción ante el fracaso económico en Argentina

Corredor Bioceánico

Vialidad Nacional habilitó el tránsito en la Ruta 7 hasta Las Cuevas

Corte total de la Ruta 7 por intensas lluvias y nieve en Mendoza. (
Tormenta de Santa Rosa

La Ruta 7 quedó completamente cortada por lluvias y nieve en Mendoza

Estado del tiempo

Tras la Tormenta de Santa Rosa anuncian heladas en el Centro del país

San Rafael

Dos heridos grave tras un choque múltiple provocado por un borracho

Rugby

Marista venció al Tala y es semifinalista del Torneo del Interior A

Efectos del temporal

Tormenta de Santa Rosa: cientos de evacuados, destrozos y emergencias en Mendoza

Estado del tiempo

Tormenta de Santa Rosa: anticipan cuándo dejará de llover en Mendoza

Corredor Bioceánico

Por el temporal sigue cerrado el Túnel Cristo Redentor y cortan rutas

Liga Profesional de Fútbol

Independiente Rivadavia venció a Argentinos Juniors

Estado del tiempo

Granizó en San Martín con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa

Junín

Condenaron a un hombre por abuso sexual y violencia de género