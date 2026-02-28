Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Inseguridad en el Este

Abigeato en San Martín: faenaron un caballo criollo en Chapanay e investigan a dos sospechosos

El hecho ocurrió en una finca ubicada sobre carril Chimbas, en Alto Chapanay. El animal, de alto valor sentimental y deportivo, fue robado durante la madrugada y faenado a pocos metros. La familia denunció falta de seguridad en la zona.

Un grave caso de abigeato conmocionó al distrito de Chapanay, en el departamento de San Martín, cuando delincuentes ingresaron a una propiedad rural durante la madrugada y robaron un caballo criollo que luego fue faenado a escasa distancia del lugar. La víctima denunció que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, aunque hasta el momento no hubo detenciones.

¿Qué ocurrió en la finca de Alto Chapanay?

El suceso se registró durante la madrugada del viernes en una propiedad conocida como finca Pepa, ubicada sobre carril Chimbas, en el distrito de Alto Chapanay, departamento de San Martín.

Según relató Shirley, propietaria del animal, alrededor de las 3 de la mañana dos sujetos ingresaron al predio rural y sustrajeron un caballo criollo. El equino fue trasladado apenas unos metros y faenado en inmediaciones de Calle 1.

“Dos sujetos entraron a la finca a las 3 de la mañana, me robaron el criollo y me lo faenaron en la Calle 1”, expresó la mujer con indignación, al describir la secuencia delictiva.

Las cámaras de seguridad instaladas en la finca registraron los movimientos de los sospechosos. Sin embargo, pese a la existencia de imágenes, hasta ahora no se produjeron detenciones ni se informó oficialmente sobre avances concretos en la investigación.

¿Por qué el caballo tenía un valor especial para la familia?

El daño no fue únicamente económico. El caballo criollo pertenecía al hijo de la propietaria y era utilizado para participar en distintas competencias ecuestres.

De acuerdo con el testimonio de la familia, el animal representaba años de esfuerzo, entrenamiento e inversión. “Es la primera vez que me pasa y encima el caballo era de mi hijo que lo usaba para competir, le arruinaron todo”, lamentó Shirley.

El caballo criollo es una de las razas más valoradas en el ámbito rural argentino, tanto por su resistencia como por su desempeño en pruebas funcionales y deportivas. En este caso, además del impacto patrimonial, la pérdida significó un golpe emocional para el joven que lo entrenaba y competía con él.

La familia calificó el daño como “irreparable”, ya que no solo se trata del valor del animal sino también del vínculo construido a lo largo del tiempo.

¿Qué reclaman los vecinos por la inseguridad en la zona?

Tras el hecho, el reclamo se extendió más allá del caso puntual. La propietaria aseguró que los robos de caballos se volvieron recurrentes en las últimas semanas en ese sector rural.

En declaraciones a Radio Regional, denunció que no se trata de un episodio aislado: “De nuevo están robando caballos en la zona, el mío no es el primero y es momento de que pongan cámaras de seguridad en la zona porque es tierra de nadie”.

Según su relato, la falta de patrullajes y controles convirtió al distrito en un blanco frecuente para los cuatreros. Los vecinos advierten que el abigeato afecta no solo a productores ganaderos sino también a familias que crían animales para actividades deportivas o tradicionales.

El pedido central apunta a reforzar la presencia policial, instalar más cámaras de vigilancia en caminos rurales e intensificar los operativos preventivos durante la noche y la madrugada, horarios en los que suelen concretarse este tipo de delitos.

¿Cómo fue la respuesta policial tras el hallazgo?

Otro de los puntos cuestionados por la familia fue la demora en el accionar de las fuerzas de seguridad. Según indicaron, fueron los propios dueños quienes localizaron los restos del animal tras el robo.

“Lo encontramos nosotros y todavía estamos esperando que venga Policía Científica a levantar huellas”, afirmó la mujer, evidenciando su malestar por lo que consideró una respuesta tardía.

El abigeato es un delito que suele generar fuerte preocupación en zonas rurales de Mendoza, ya que implica pérdidas económicas significativas y, en muchos casos, una sensación de vulnerabilidad ante la escasa presencia estatal en áreas alejadas de los centros urbanos.

Mientras la investigación continúa, la familia espera que las imágenes captadas por las cámaras permitan identificar a los responsables y avanzar con imputaciones. En paralelo, el reclamo vecinal se enfoca en medidas concretas para evitar que nuevos hechos similares vuelvan a repetirse en Alto Chapanay y otros distritos rurales de San Martín.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades y esclarecer cómo actuaron los delincuentes. En tanto, el caso reaviva el debate sobre la seguridad en zonas rurales y la necesidad de reforzar controles para frenar el avance del abigeato en el Este mendocino.

También puedes leer

Vitivinicultura

Cosecha 2026: la vendimia en Mendoza cayó 26% e impacta en fincas y bodegas

Con ADN mendocino

Vendimia 90 años: referentes mendocinos analizan su historia, identidad e impacto cultural

Cónclave Nacional

Más de 300 intendentes de la UCR respaldaron a Ulpiano Suarez y plantearon una alternativa con orden e inclusión

El paso del tiempo

Lanzan una serie documental por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Riesgo de seguridad

Estados Unidos autoriza la salida de personal no esencial de su embajada en Israel

Cónclave Nacional

Cumbre de la UCR en Santa Fe: Cornejo y Suarez buscan posicionar al radicalismo frente a Milei

Te puede interesar

Inseguridad en el Este

Abigeato en San Martín: faenaron un caballo criollo en Chapanay e investigan a dos sospechosos

Vitivinicultura

Cosecha 2026: la vendimia en Mendoza cayó 26% e impacta en fincas y bodegas

Con ADN mendocino

Vendimia 90 años: referentes mendocinos analizan su historia, identidad e impacto cultural

Cónclave Nacional

Más de 300 intendentes de la UCR respaldaron a Ulpiano Suarez y plantearon una alternativa con orden e inclusión

El paso del tiempo

Lanzan una serie documental por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Riesgo de seguridad

Estados Unidos autoriza la salida de personal no esencial de su embajada en Israel

Cónclave Nacional

Cumbre de la UCR en Santa Fe: Cornejo y Suarez buscan posicionar al radicalismo frente a Milei

Vendimia 2026

Precio de la uva en Mendoza: el debate por el dumping reabre la crisis del mosto

Calendario Escolar Ajustado

DAD reprograma en Mendoza el inicio de clases 2026 por la Vendimia: cuándo comienzan y qué actividades se mantienen

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: Zonda, tormentas e inestabilidad hasta el viernes y mejora el sábado

Ciclo lectivo 2026

Mendoza endurece el presentismo escolar: quienes no cumplan deberán rendir todo en diciembre

Salud pública

Adelantan la segunda dosis de la vacuna Triple Viral: ahora se aplicará entre los 15 y 18 meses

Inversión y Negocios

Oportunidades para crecer, eje central del Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026

Fuera de Carrera

Godoy Cruz cayó ante “El Gallito” y se despidió de la Copa Argentina

Desayuno Real

Desayuno Real: un gesto de servicio que revaloriza la Vendimia

Aconcagua

70+70: Para Magui y Tano la verdadera cumbre fue llegar juntos

Obligaciones fiscales

Emir Félix impulsa frenar recategorizaciones de ARCA por 180 días en plena crisis económica

Torneo Apertura

Gimnasia empató con Independiente y quedó con sabor amargo por una polémica mano previa

Séptima edición de la carrera

San Rafael será sede del South American Rally Race 2026: la competencia off road más importante del continente

Abuso intrafamiliar

Rescataron a cuatro chicos víctimas de violencia en Junín: quedaron bajo el cuidado de su tía en Palmira