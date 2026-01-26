Noticias Mendoza

Mendoza
San Martín

Un conductor alcoholizado cayó a un canal y su camioneta se incendió en Chapanay

Un violento accidente vial ocurrió este domingo por la noche en Chapanay, San Martín, cuando una camioneta cayó a un canal de desagüe y se prendió fuego. El conductor dio positivo de alcoholemia con un nivel gravemente elevado.

Un siniestro vial de extrema gravedad se registró este domingo alrededor de las 20:40 en la intersección de Carril Chimbas y calle Villegas, en la localidad de Chapanay, departamento de San Martín. El conductor de una camioneta perdió el dominio, cayó a un canal de riego y se incendió por completo. El conductor resultó ileso, pero el test de alcoholemia arrojó un resultado alarmante.

¿Cómo fue el accidente ocurrido en Chapanay?

De acuerdo con el informe policial, el vehículo circulaba de sur a norte por Carril Chimbas cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y terminó cayendo a un canal de desagüe lateral. El fuerte impacto provocó que la camioneta comenzara a incendiarse casi de inmediato, generando momentos de tensión en la zona.

¿Quién era el conductor y en qué estado se encontraba?

El conductor fue identificado como V. C. D. S., de 43 años, quien logró salir del habitáculo por sus propios medios antes de que el fuego consumiera la camioneta. A pesar de la magnitud del hecho, no presentó lesiones físicas y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

¿Qué resultado dio el control de alcoholemia?

Personal de Policía Vial realizó el test de alcoholemia en el lugar, el cual arrojó un resultado gravemente positivo: 2.41 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que quintuplica el límite legal permitido para conducir.

¿Qué medidas se tomaron tras el siniestro?

Luego del accidente, se labraron las actuaciones viales correspondientes y tomó intervención la comisaría jurisdiccional, que quedó a cargo de las pericias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

