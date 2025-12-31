Accidente en Ruta 7: un auto cayó al río Mendoza y hay una persona en grave estado

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en Potrerillos, a la altura del kilómetro 1107. El vehículo viajaba desde Chile hacia Mendoza y cuatro personas resultaron heridas.

Un grave accidente vial se produjo este miércoles por la mañana en Ruta Nacional 7, cuando un automóvil que viajaba desde Chile hacia Mendoza desbarrancó y cayó a las aguas del río Mendoza, en la zona de Potrerillos. Como consecuencia del suceso, cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas en grave estado.

¿Dónde ocurrió el accidente en Ruta 7?

El hecho se registró a la altura del kilómetro 1107, en el tramo de Ruta 7 que atraviesa la localidad de Potrerillos, una zona de alta circulación y complejidad geográfica.

¿Cuántas personas resultaron heridas y en qué estado se encuentran?

Según la información oficial, cuatro personas sufrieron lesiones. Una de ellas quedó en estado grave, mientras que las otras tres presentaban heridas de distinta consideración.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

Debido a la gravedad del accidente y al estado de las víctimas, se montó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención del helicóptero policial Halcón 3.

La persona en estado grave fue evacuada por vía aérea, mientras que los demás heridos fueron trasladados por tierra al Hospital Central.

¿Cómo está el tránsito en la zona del accidente?

De acuerdo con fuentes oficiales, el tránsito permanece suspendido en ambas manos en el sector donde ocurrió el accidente, mientras continúan las tareas de rescate y peritaje.