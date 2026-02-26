Adelantan la segunda dosis de la vacuna Triple Viral: ahora se aplicará entre los 15 y 18 meses

El Ministerio de Salud modificó el Calendario Nacional de Vacunación y adelantó la segunda dosis contra sarampión, rubéola y parotiditis. La medida ya está vigente y busca reducir el período de vulnerabilidad en la primera infancia.

El Ministerio de Salud resolvió adelantar la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. A partir de ahora, la aplicación dejará de realizarse al ingreso escolar y se administrará entre los 15 y 18 meses de vida. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 339/2026, publicada este 26 de febrero en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, actualiza el esquema del Calendario Nacional de Vacunación y establece que todas las personas que habitan el territorio argentino deberán recibir una primera dosis a los 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses.

¿Qué cambia con el nuevo esquema de la vacuna Triple Viral?

Hasta ahora, el esquema contemplaba la aplicación de la segunda dosis al momento del ingreso escolar, alrededor de los cinco años. Con la modificación, el intervalo entre la primera y la segunda dosis se acorta significativamente.

Según se detalla en los considerandos de la resolución, el esquema anterior configuraba “uno de los intervalos más prolongados entre dosis en la región”. Esto implicaba que los niños permanecieran durante varios años con una sola dosis, lo que aumentaba el riesgo de susceptibilidad frente a enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.

Con el nuevo cronograma, el objetivo es cerrar esa brecha y fortalecer la protección inmunológica en una etapa clave del desarrollo infantil.

¿Por qué se decidió adelantar la segunda dosis?

La medida apunta principalmente a reducir el período durante el cual los niños permanecen vulnerables al sarampión, la rubéola y la parotiditis.

El sarampión, por ejemplo, es una enfermedad viral de alta transmisibilidad que puede generar complicaciones graves, especialmente en menores de cinco años. La rubéola puede provocar síndrome de rubéola congénita en embarazadas no inmunizadas, mientras que la parotiditis —conocida como paperas— puede ocasionar complicaciones neurológicas o inflamatorias.

El adelanto de la segunda dosis permitirá:

Disminuir el tiempo de susceptibilidad.

Fortalecer la protección en una etapa de alta vulnerabilidad.

Optimizar la detección de esquemas incompletos.

Mejorar la organización de la vacunación al ingreso escolar.

La propuesta fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y cuenta con el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), órgano asesor en materia de políticas de inmunización.

¿A quiénes alcanza la medida y cómo será el régimen transitorio?

El nuevo esquema rige para todas las personas que integran la población objetivo del Calendario Nacional de Vacunación. Es decir, los niños recibirán la primera dosis al cumplir 12 meses y la segunda entre los 15 y 18 meses.

Sin embargo, la resolución prevé un régimen transitorio para quienes hayan nacido en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive. En estos casos, la segunda dosis continuará aplicándose a los cinco años, tal como estaba previsto en el esquema anterior.

En situaciones donde existan esquemas incompletos, se procederá a completarlos conforme a lo establecido por la Ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación y su Decreto Reglamentario 439/23.

¿Qué es la vacuna Triple Viral y qué enfermedades previene?

La vacuna Triple Viral es una herramienta clave de salud pública. Protege contra tres enfermedades virales:

Sarampión.

Rubéola.

Parotiditis.

Estas enfermedades pueden generar brotes si disminuyen las coberturas de vacunación. Argentina, como otros países de la región, mantiene la vigilancia epidemiológica activa para prevenir la reintroducción del sarampión, que ha registrado rebrotes en distintos puntos del mundo.

El fortalecimiento del esquema busca sostener altas tasas de inmunización y evitar escenarios de circulación comunitaria.

¿Desde cuándo está vigente la resolución?

La Resolución 339/2026 entró en vigencia este 26 de febrero, día de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, los centros de salud públicos y privados deberán adecuar sus esquemas de aplicación al nuevo cronograma.

El Calendario Nacional de Vacunación en Argentina es gratuito y obligatorio, y las vacunas incluidas son provistas por el Estado.

Con esta actualización, el Ministerio de Salud busca alinear el esquema argentino con estándares regionales e internacionales, acortar brechas de protección y reforzar la prevención de enfermedades transmisibles en la primera infancia.

La decisión se inscribe en una política sanitaria orientada a consolidar coberturas, mejorar la eficiencia del sistema y reducir riesgos epidemiológicos en edades tempranas.