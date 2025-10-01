El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, pese a las acusaciones en su contra de haber recibido dinero vinculado al narcotráfico

El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia a la situación que involucra al diputado José Luis Espert, señalado por recibir presunto financiamiento del empresario Fred Machado, acusado de narcotraficante, y aseguró que “si la justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”.

“Es un tema refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data”, sostuvo el funcionario durante la habitual conferencia de prensa.

En la misma línea, precisó: “Si la justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará. No hay cambio adicional con respecto a nada”.

Asimismo, negó “incompatibilidad” entre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien reafirmó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que exigió “inmediatas” explicaciones.