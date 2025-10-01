Noticias Mendoza

Adorni: “Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, pese a las acusaciones en su contra de haber recibido dinero vinculado al narcotráfico

El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia a la situación que involucra al diputado José Luis Espert, señalado por recibir presunto financiamiento del empresario Fred Machado, acusado de narcotraficante, y aseguró que “si la justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará”.

“Es un tema refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data”, sostuvo el funcionario durante la habitual conferencia de prensa.

Para Milei las denuncias contra Espert son “un chimento de peluquería”

En la misma línea, precisó: “Si la justicia tiene que pedir explicaciones, las pedirá y Espert las dará. No hay cambio adicional con respecto a nada”.

Piden la salida de José Luis Espert por sus vínculos con Fred Machado

Asimismo, negó “incompatibilidad” entre las declaraciones del presidente Javier Milei, quien reafirmó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que exigió “inmediatas” explicaciones.

