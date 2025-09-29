Noticias Mendoza

Ahora en Mendoza una alumna de 13 llevó un arma de aire comprimido a la escuela

La directora de una escuela de La Paz llamó al 911 al descubrir que una alumna tenía un arma de aire comprimido como parte de una experiencia

A menos de un mes de lo ocurrido con la alumna de 14 años que fue con un arma y disparó en una escuela en el departamento de La Paz, un caso similar alertó a toda la comunidad en la mañana de este lunes, aunque con una revolver de aire comprimido.

Esta vez se trató de una adolescente que fue armada a su colegio, lo que fue detectado por las autoridades del establecimiento, activaron el protocolo y llamaron a la Policía.

Caso de la chica de 14 armada en la escuela: para Carolina Jacky “ha fallado el Estado”

Ocurrió en la escuela técnica agraria Galileo Vitali, ubicada sobre ruta 50, hacia el oeste del centro de La Paz, donde este lunes pasadas las 9.30 hallaron a una alumna de 13 años con un arma de aire comprimido.

La escuela Galileo Vitali, de La Paz, fue el centro de atención por una alumna que llevó un arma de aire comprimido.

La escuela Galileo Vitali, de La Paz, fue el centro de atención por una alumna que llevó un arma de aire comprimido.

La directora de la escuela activó de inmediato el protocolo para poner a salvo al resto de los alumnos y también a los docentes, y llamó al 911 para que la Policía fuera hasta el colegio y entregar el arma.

Otro colegio de La Paz con una alumna armada

Cuando los móviles llegaron a la escuela hablaron con la directora, quien contó cómo descubrieron que la alumna de 13 años había ido con un arma de aire comprimido.

Explicó que este lunes los chicos tenían que ir disfrazados y que esta joven eligió ir como policía, pero la sorpresa fue cuando vieron que había llevado un arma la cual la habría tenido algún miembro de su familia en su casa.

Al revisarla, confirmaron que se trataba de un aire comprimido tipo revólver calibre 4.5. Los padres de la alumna fueron llamados para ser notificados de la situación ocurrida dentro de esta escuela de La Paz y también tomó intervención el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

