Alarma en Mendoza por intentos de suicidio durante Nochebuena y Navidad

El Gobierno de Mendoza encendió una señal de alarma al difundir, por primera vez, datos oficiales vinculados a intentos de autoeliminación (suicidio) registrados durante Nochebuena y Navidad. La información forma parte del balance sanitario de las fiestas y fue posible gracias a la digitalización del sistema de salud y a la implementación de la historia clínica digital.

¿Cuántos intentos de autoeliminación se registraron durante las fiestas?

La subsecretaria de Salud, Carina Coparoni, explicó que el primer informe oficial consignó 7 casos, pero que el número final ascendió a 15 intentos de autoeliminación, es decir, intentos de suicidio. “Los datos siguieron creciendo con el cierre definitivo del relevamiento”, indicó la funcionaria en diálogo con Radio Post.

¿Por qué estos datos no pueden compararse con años anteriores?

Coparoni aclaró que las cifras no admiten comparación histórica, ya que nunca antes se habían publicado registros formales sobre esta problemática. “Por primera vez tenemos calidad y formalidad en los datos gracias a la historia clínica digital”, sostuvo, y explicó que en años anteriores muchos casos no quedaban asentados o se registraban bajo otros diagnósticos.

¿En qué zonas de Mendoza se detectaron los casos?

Según detalló la subsecretaria, los intentos de autoeliminación no se concentraron únicamente en el Gran Mendoza. Los registros son georreferenciados y permiten construir un mapa de la situación sanitaria provincial, lo que facilita la toma de decisiones y el diseño de acciones más efectivas.

¿Qué dispositivos de asistencia en salud mental están disponibles?

La funcionaria recordó que la provincia cuenta con el Observatorio de Salud Mental y remarcó la disponibilidad de la línea 148, opción 0, que funciona de manera permanente para la atención y contención de personas en crisis. “La salud mental es una crisis mundial”, subrayó.

¿Qué otros datos arrojó el balance sanitario de Nochebuena y Navidad?

Además de los registros vinculados a la salud mental, el balance oficial indicó 43 accidentes de tránsito, 11 personas heridas por pirotecnia, 12 intoxicaciones alcohólicas, 12 casos de agresiones con arma blanca o de fuego y 468 traumatismos no viales.

Coparoni precisó que el volumen total de consultas fue superior al informado inicialmente: se pasó de mil consultas a 2300 atenciones en guardias hospitalarias al cierre de la jornada navideña.

¿Qué llamado realizó el Gobierno a la población?

Para finalizar, la subsecretaria apeló a la concientización y sostuvo que muchas de las situaciones atendidas podrían haberse evitado. Mencionó factores como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad, el uso del celular al conducir y los accidentes domésticos, además de reiterar que la pirotecnia está prohibida por su impacto negativo en la salud.