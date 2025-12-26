Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Salud pública

Alarma en Mendoza por intentos de suicidio durante Nochebuena y Navidad

El Gobierno provincial difundió por primera vez cifras oficiales sobre intentos de autoeliminación (suicidio) durante las fiestas. Los datos surgen de la historia clínica digital y revelan un escenario preocupante en materia de salud mental.

El Gobierno de Mendoza encendió una señal de alarma al difundir, por primera vez, datos oficiales vinculados a intentos de autoeliminación (suicidio) registrados durante Nochebuena y Navidad. La información forma parte del balance sanitario de las fiestas y fue posible gracias a la digitalización del sistema de salud y a la implementación de la historia clínica digital.

¿Cuántos intentos de autoeliminación se registraron durante las fiestas?

La subsecretaria de Salud, Carina Coparoni, explicó que el primer informe oficial consignó 7 casos, pero que el número final ascendió a 15 intentos de autoeliminación, es decir, intentos de suicidio. “Los datos siguieron creciendo con el cierre definitivo del relevamiento”, indicó la funcionaria en diálogo con Radio Post.

¿Por qué estos datos no pueden compararse con años anteriores?

Coparoni aclaró que las cifras no admiten comparación histórica, ya que nunca antes se habían publicado registros formales sobre esta problemática. “Por primera vez tenemos calidad y formalidad en los datos gracias a la historia clínica digital”, sostuvo, y explicó que en años anteriores muchos casos no quedaban asentados o se registraban bajo otros diagnósticos.

¿En qué zonas de Mendoza se detectaron los casos?

Según detalló la subsecretaria, los intentos de autoeliminación no se concentraron únicamente en el Gran Mendoza. Los registros son georreferenciados y permiten construir un mapa de la situación sanitaria provincial, lo que facilita la toma de decisiones y el diseño de acciones más efectivas.

¿Qué dispositivos de asistencia en salud mental están disponibles?

La funcionaria recordó que la provincia cuenta con el Observatorio de Salud Mental y remarcó la disponibilidad de la línea 148, opción 0, que funciona de manera permanente para la atención y contención de personas en crisis. “La salud mental es una crisis mundial”, subrayó.

¿Qué otros datos arrojó el balance sanitario de Nochebuena y Navidad?

Además de los registros vinculados a la salud mental, el balance oficial indicó 43 accidentes de tránsito, 11 personas heridas por pirotecnia, 12 intoxicaciones alcohólicas, 12 casos de agresiones con arma blanca o de fuego y 468 traumatismos no viales.

Coparoni precisó que el volumen total de consultas fue superior al informado inicialmente: se pasó de mil consultas a 2300 atenciones en guardias hospitalarias al cierre de la jornada navideña.

¿Qué llamado realizó el Gobierno a la población?

Para finalizar, la subsecretaria apeló a la concientización y sostuvo que muchas de las situaciones atendidas podrían haberse evitado. Mencionó factores como el consumo de alcohol, el exceso de velocidad, el uso del celular al conducir y los accidentes domésticos, además de reiterar que la pirotecnia está prohibida por su impacto negativo en la salud.

También puedes leer

Luján de Cuyo

Murió una niña de 2 años tras caer a una pileta tipo Pelopincho

Fe por la recuperación

El manto de la Virgen de Copacabana llegó a la habitación de Juan Cruz Yacopini

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Te puede interesar

Salud pública

Alarma en Mendoza por intentos de suicidio durante Nochebuena y Navidad

Luján de Cuyo

Murió una niña de 2 años tras caer a una pileta tipo Pelopincho

Fe por la recuperación

El manto de la Virgen de Copacabana llegó a la habitación de Juan Cruz Yacopini

Fecha de estreno

Netflix lanzó el primer adelanto de Peaky Blinders: el hombre inmortal

Clinica de Cuyo

Cómo evoluciona Juan Cruz Yacopini a una semana del accidente

San Rafael

Juzgarán por grooming a un docente distinguido como “maestro ilustre”

Túnel Cristo Redentor

El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

Guerra al narcotráfico

Trump confirmó ataques terrestres contra cárteles en América Latina

Viral en redes sociales

Un auto con luces navideñas sorprendió a los mendocinos en el Parque San Martín

Bondi navideño

Navidad en el micro: choferes mendocinos se disfrazaron de Papá Noel y Grinch

Reality polémico

Susana Balbo apuntó contra Marcelo Tinelli por escenas grabadas en su hotel

karting

Bruno Miranda: el niño piloto que brilló en el mundo y prepara su 2026

Vino argentino

Volvió la obligatoriedad del Comprobante de Ingreso de Uva en Mendoza

Diversión nocturna

Controles por Navidad en Mendoza: operativos contra fiestas clandestinas

Premios Olimpia 2025

Julieta Benedetti y Agustín Loser, los mendocinos destacados de la gala

Ciudad de Mendoza

Tras vandalizar el espacio público, aplican una multa millonaria a una mujer

Investigación en curso

Murió un oficial de la Policía de Mendoza tras un accidente vial en Guaymallén

Godoy Cruz

Incendio y explosiones en un local de pirotecnia generaron pánico en Mendoza

Automovilismo

Yacopini está lúcido, respira por sus propios medios y sigue bajo observación

Maipú

Buscan intensamente a una mujer de 59 años desaparecida en Mendoza