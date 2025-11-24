Alcohol al volante: detuvieron a un concejal libertario y Casado pidió su renuncia

El concejal libertario Martín Antolín fue detenido tras un control de alcoholemia en la Ciudad de Mendoza. Circulaba en un BMW Z4 y superó más del doble del límite legal. La vicegobernadora Hebe Casado pidió su renuncia inmediata.

El concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, integrante del Partido Libertario, fue detenido este lunes a la madrugada después de dar positivo en un control de alcoholemia realizado en Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en la Ciudad de Mendoza. Manejaba un BMW Z4 y el test arrojó 1,15 g/l, más del doble del máximo permitido.

¿Cómo fue el operativo que terminó con la detención?

El vehículo fue frenado por personal policial durante un control rutinario. Tras confirmarse el nivel de alcohol en sangre, se dispuso la retención inmediata del BMW Z4 y el traslado del edil a la Comisaría 6ª, donde quedó a disposición de la Justicia Contravencional. Antolín deberá afrontar una multa millonaria según el régimen vigente.

¿Qué dijo Hebe Casado tras el escándalo?

La vicegobernadora Hebe Casado exigió públicamente que Antolín renuncie a su banca.

“Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia superior a los límites permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”, expresó.

Casado comparó la situación con el caso del radical Miqueas Burgoa, detenido en mayo con 1,25 g/l, quien finalmente no dejó su banca.

¿Cuáles fueron los datos clave del caso?

• Concejal: Martín Antolín (Partido Libertario, San Rafael)

• Lugar del control: Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, Ciudad de Mendoza

• Alcohol en sangre: 1,15 g/l

• Consecuencias: detención, retención del auto y traslado a Comisaría 6ª

• Pedido político: renuncia solicitada por la vicegobernadora Hebe Casado

¿De cuánto son las multas por conducir alcoholizado en Mendoza?

Infracciones viales (desde 0,5 g/l)

Sanción: entre 3.000 y 6.000 UF

Equivalente: $1.260.000 a $2.520.000

Medida: retención del vehículo

Intervención contravencional (más de 1 g/l)

Sanción: 4.000 a 11.000 UF

Equivalente: $1.680.000 a $4.620.000

Autoridad: Juzgados Contravencionales

¿Qué antecedentes políticos arrastra Antolín?

El edil ya había protagonizado fuertes internas dentro del Partido Libertario de San Rafael. En diciembre de 2023 fue expulsado políticamente por incumplir los principios del espacio. El detonante fue su voto a favor del Presupuesto y Tarifaria 2024 del intendente Omar Félix sin participar del debate ni analizar el proyecto.

La conducción libertaria lo acusó de ausentismo, falta de preparación y uso del cargo para fines personales. También hubo episodios previos, como un altercado con inspectores municipales en un operativo en el bar Rock and Rolla y su baja participación en la campaña.

¿Qué podría pasar ahora con su banca?

Tras la sumatoria de polémicas, el partido presentó una denuncia interna para que la Junta Disciplinaria evalúe su expulsión definitiva. Dirigentes libertarios sostienen que Antolín “se quedó solo” y “traicionó al grupo”, y anticipan que el próximo paso podría ser pedir formalmente su renuncia al Concejo.