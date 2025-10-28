El club marplatense presentó un escrito ante el Tribunal de Disciplina para que se evalúe la legalidad de la devolución de los seis puntos que el “Tomba” había recuperado por decisión del Tribunal de Apelaciones, tras sanciones por incidentes ante San Lorenzo (2024) y Talleres (2025).

Aldosivi presentó este lunes un pedido formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para que se reconsidere la resolución que restituyó puntos a Godoy Cruz. El planteo apunta a un presunto error de procedimiento en la decisión del Tribunal de Apelaciones, que había dejado sin efecto las sanciones disciplinarias aplicadas por hechos ocurridos en los partidos ante San Lorenzo y Talleres.

La Comisión Directiva del club marplatense resolvió elevar el escrito tras el cierre de las elecciones legislativas del fin de semana. El reclamo quedó ingresado al mediodía y ahora el expediente deberá pasar a evaluación técnica.

El impacto: puntos clave para el descenso

La discusión no es menor: la devolución de los seis puntos mejoró la posición del equipo mendocino en las tablas y puede modificar el escenario del descenso, donde Aldosivi se encuentra comprometido tanto por promedio como por tabla anual.

Declaraciones que tensan el contexto

El reclamo se da en un clima ya tenso por las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien cuestionó a la AFA durante el cierre de campaña:

“La AFA es lo más representativo de la Argentina chanta. Cambian los descensos y las reglas. Godoy Cruz hoy no estaría en posición de descenso”.

Desde el ascenso, el presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier —cercano a Tapia—, respondió públicamente:

“Como gobernador debería estar feliz de tener tres clubes mendocinos en Primera. Entiendo que, más allá de su camaleónico estilo, opina siempre como hincha del Tomba”.

El cruce político-institucional se superpone ahora al trámite disciplinario.

QUÉ SIGUE

El Tribunal de Disciplina deberá definir si toma o no el caso.

En caso de admitirlo, podría revisar la legalidad del fallo del Tribunal de Apelaciones.

Si la revisión prospera, existe la posibilidad de que Godoy Cruz vuelva a perder los seis puntos.

La definición incidirá directamente en la lucha por el descenso.

CTA

La decisión del Tribunal será clave para el cierre de la temporada. La AFA aún no informó plazos para resolver el planteo de Aldosivi.