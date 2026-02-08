El reporte meteorológico anticipa Zonda en Malargüe, ingreso de viento sur y tormentas aisladas con probabilidad de granizo entre este domingo y el martes. Defensa Civil mantiene el monitoreo en toda la provincia.

Alerta por Zonda, viento sur y posibles tormentas con granizo en Mendoza es el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil informó un nuevo parte meteorológico que abarca desde este domingo 8 hasta el martes 10 de febrero.

El pronóstico prevé jornadas calurosas, circulación de viento norte y sur, presencia de viento Zonda en sectores del sur provincial e inestabilidad con posibles tormentas y caída de granizo en distintas regiones de Mendoza.

¿Qué se espera para este domingo 8 de febrero en Mendoza?

Durante la jornada del domingo se registrará circulación de viento leve del norte entre las 11 y las 20 en toda la provincia. Hacia la medianoche se producirá el ingreso de viento sur en la zona Sur, que se extenderá hacia el Norte y el Este cerca de las 03, con velocidades próximas a los 40 kilómetros por hora.

Entre las 15 y las 22 se prevé viento Zonda en el sur de Malargüe y sectores del departamento, con ráfagas que también podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día. Sin embargo, a partir de las 20 o 21 comenzará la convección en el Sur provincial, con probabilidad de tormentas y posible caída de granizo. La inestabilidad se desplazará durante la madrugada hacia el Valle de Uco y la zona Este.

En Alta Montaña se espera cielo despejado durante toda la jornada.

La temperatura mínima rondará los 17 grados en el Valle de Uco y Malargüe, con una mínima general de 20 grados y una máxima promedio provincial cercana a los 33 grados.

¿Cómo estará el tiempo este lunes 9 de febrero?

El lunes comenzará con viento sur leve desde las primeras horas y hasta las 13. Luego rotará al este, afectando principalmente al Gran Mendoza y la zona Este de forma leve hasta las 20.

El día amanecerá nublado en el Gran Mendoza y el Este provincial, con probabilidad de lluvias débiles y aisladas durante la mañana. Las condiciones mejorarán gradualmente desde media mañana, con cielo despejado durante el resto del día.

En Alta Montaña se mantendrá el cielo despejado.

La temperatura mínima será de 15 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, con una mínima general de 18 grados y una máxima promedio de 29 grados.

¿Qué condiciones se prevén para el martes 10 de febrero?

Para el martes se pronostica viento leve del norte entre las 12 y las 20, con mayor impacto en el Gran Mendoza y la zona Este.

Además, se espera viento Zonda entre las 12 y las 21 en el sur de Malargüe, Malargüe centro, el sector sur del Valle de Uco y la cordillera de Mendoza. Las intensidades rondarán los 40 kilómetros por hora, con posibilidad de ráfagas superiores.

El cielo se mantendrá despejado durante el día y parte de la noche. A partir de la medianoche se iniciará la convección en la zona Este, especialmente en La Paz, y en el Valle de Uco, con probabilidad de lluvias durante la madrugada del miércoles.

En Alta Montaña, el cielo continuará despejado.

La mínima será de 16 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, con una mínima general de 20 grados y una máxima promedio provincial de 33 grados.

¿Qué informó Defensa Civil sobre la situación meteorológica?

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la presencia de viento Zonda, tormentas aisladas y la posibilidad de granizo en distintos puntos de la provincia.