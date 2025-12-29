Alerta por altas temperaturas, tormentas y posible granizo en Mendoza

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo meteorológico ante un escenario de inestabilidad que incluye tormentas, posible caída de granizo, viento y temperaturas elevadas en gran parte de Mendoza entre el lunes 29 y el miércoles 31.

El estado del tiempo en Mendoza estará marcado por tormentas generalizadas, actividad convectiva intensa y riesgo de granizo en distintas zonas de la provincia durante las próximas 72 horas. Según el reporte meteorológico extendido, los fenómenos se concentrarán especialmente por las tardes y noches, mientras que Alta Montaña de Mendoza se mantendrá estable.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este lunes 29?

Durante la mañana el cielo se presentará despejado en toda la provincia. A partir de las 15, comenzará la convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco. Cerca de las 16 se iniciarán tormentas en la Zona Sur, con probabilidad de granizo.

Por la noche, las tormentas se extenderán al Valle de Uco y luego a la Zona Este, generando un escenario de tormentas generalizadas en toda la provincia.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 35°C en la Zona Este y los 31°C en la Zona Central y Oeste. En Alta Montaña se espera cielo despejado durante toda la jornada.

¿Qué se espera para el martes 30 de diciembre?

El martes continuará la inestabilidad. Se prevé actividad convectiva durante la madrugada, especialmente en la Zona Sur y el Valle de Uco, con lluvias y tormentas.

Desde las 15 se reactivarán las tormentas en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego al resto de la provincia. No se descarta caída de granizo, principalmente en el Valle de Uco y la Zona Este.

La temperatura máxima promedio provincial será de 33°C. En Alta Montaña el cielo permanecerá despejado y sin precipitaciones.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza el miércoles 31?

El último día del año comenzará con cielo despejado, pero hacia el mediodía se esperan pulsos de convección en General Alvear. Desde las 15 se desarrollarán tormentas en el Oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza, extendiéndose luego a la Zona Sur y, hacia la noche, a la Zona Este.

Existe probabilidad de granizo en la Zona Este durante la noche. Las tormentas podrían mantenerse hasta la madrugada del jueves 01, afectando principalmente al Valle de Uco, Gran Mendoza y Zona Este.

La temperatura máxima promedio será de 34°C.

¿Qué dice Defensa Civil sobre la situación meteorológica?

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica y recomienda a la población mantenerse informada ante posibles alertas por tormentas fuertes y granizo.