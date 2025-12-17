Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Alerta por viento, Zonda y tormentas: así estará Mendoza hasta el viernes

Se esperan temperaturas elevadas en el llano, viento Zonda en Malargüe y sectores del sur de la provincia, y tormentas hacia el viernes, algunas con posible caída de granizo, según informó Defensa Civil.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó el pronóstico meteorológico para Mendoza desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 de diciembre, con jornadas calurosas, presencia de viento Zonda en sectores del sur provincial y probabilidad de tormentas, algunas con posible caída de granizo.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este miércoles 17 de diciembre?

El miércoles se presentará con cielo mayormente despejado en casi todo el territorio provincial. En la zona Sur habrá momentos de cielo seminublado, sin condiciones para tormentas.

Viento

Habrá circulación del norte al sur, leve a moderada, entre las 09:00 y las 21:00, con velocidades cercanas a los 35 km/h, afectando el Este provincial, Valle de Uco y el Este del Sur.
Además, se prevé viento Zonda en el sur de Malargüe y sectores del sur de San Rafael, entre las 13:00 y las 21:00, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Temperaturas

  • Máxima: 33°C
  • Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 14°C
  • Mínima en el resto de la provincia: alrededor de 19°C

Alta Montaña

Cielo despejado durante toda la jornada.

¿Qué condiciones se esperan para el jueves 18 de diciembre?

El jueves comenzará con buen tiempo, pero hacia la noche podrían registrarse tormentas en el Sur provincial.

Viento

Por la mañana, viento leve del sur entre las 07:00 y el mediodía, afectando zona Sur y Norte-Este.
Desde la tarde, rotará al norte entre las 14:00 y las 21:00, alcanzando nuevamente zona Sur, Este y Valle de Uco.

Nubosidad y tormentas

Cielo despejado durante la mañana. Desde las 17:00, aumento de nubosidad en el Este.
A partir de las 21:00, posible convección moderada con tormentas en la zona Sur, con riesgo de granizo.

Temperaturas

  • Máxima: 31°C
  • Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 16°C
  • Mínima en el resto de la provincia: entre 21°C y 22°C

Alta Montaña

Cielo despejado durante toda la jornada.

¿Habrá Zonda y tormentas el viernes 19 de diciembre?

El viernes será el día más inestable del período, con Zonda, tormentas y descenso de temperatura hacia la tarde.

Viento

Durante la mañana y primeras horas de la tarde, viento del norte al sur, leve a moderado, en la zona Norte-Este.
Entre las 13:00 y las 23:00 se espera viento Zonda en cordillera Sur, Malargüe, sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata, con velocidades promedio de 45 km/h y mayor intensidad en Malargüe.
Desde las 18:00, ingreso de viento del sur asociado a tormentas, provocando un descenso de la temperatura.

Tormentas

El cielo estará despejado por la mañana.
Desde las 16:00 comenzará la convección en el Sur, extendiéndose hacia el Este y, entre las 21:00 y las 22:00, al Gran Mendoza y zona Norte, en forma más débil.
No se descarta caída de granizo.

Temperaturas

  • Máxima: 34°C
  • Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 16°C
  • Mínima en el resto de la provincia: 21°C

Alta Montaña

Cielo generalmente despejado durante toda la jornada.

¿Qué recomendó Defensa Civil?

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica, especialmente por la presencia de Zonda y la probabilidad de tormentas fuertes hacia el final del período.

También puedes leer

Estado del tiempo

Alerta por viento, Zonda y tormentas: así estará Mendoza hasta el viernes

Impuestos 2026

Cuánto se pagará en Mendoza de Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos

Club YPF

Tiene 10, entrena desde las 4 y ya está entre los mejores nadadores del país

Líder de una banda

Aldana Ojeda de Lucca, la tiktoker mendocina condenada a 12 años en Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera viento Zonda, suba de temperatura y posible tormenta

Ciudad de Mendoza

Fiestas 2025: promociones en el Centro con descuentos, cuotas y reintegros

Te puede interesar

Violencia Escolar

Nueva ley en Mendoza responsabiliza a los padres por casos de bullying

Estado del tiempo

Alerta por viento, Zonda y tormentas: así estará Mendoza hasta el viernes

Impuestos 2026

Cuánto se pagará en Mendoza de Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos

Club YPF

Tiene 10, entrena desde las 4 y ya está entre los mejores nadadores del país

Líder de una banda

Aldana Ojeda de Lucca, la tiktoker mendocina condenada a 12 años en Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera viento Zonda, suba de temperatura y posible tormenta

Ciudad de Mendoza

Fiestas 2025: promociones en el Centro con descuentos, cuotas y reintegros

Las Heras

Detuvieron a un falso policía acusado de asaltos tipo allanamientos en Mendoza

Rebaja gradual

YPF baja el precio de las naftas y aplica un esquema diferenciado por región

Ciudad de Mendoza

Museo del Fútbol en Mendoza: la historia y la pasión detrás de una joya

Guaymallén

Inédito plan de viviendas para la clase media con financiamiento público-privado

En Luján de Cuyo

Vendimia: Jacky alerta sobre reglamentos “discriminatorios y contrarios a la ley”

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones

Exploración minera

Con 61 proyectos, se consolida el Malargüe Distrito Minero Occidental

Rentabilidad en baja

Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

Cierre inclusivo

Una escuela de Mendoza eliminó el acto de colación del Nivel Inicial

Unidad Tombina

Godoy Cruz eligió a José Mansur como presidente por los próximos cuatro años

Las Heras

Se incendió una casa: dos personas heridas, entre ellas una mujer embarazada