Alerta por viento, Zonda y tormentas: así estará Mendoza hasta el viernes

Se esperan temperaturas elevadas en el llano, viento Zonda en Malargüe y sectores del sur de la provincia, y tormentas hacia el viernes, algunas con posible caída de granizo, según informó Defensa Civil.

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó el pronóstico meteorológico para Mendoza desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 de diciembre, con jornadas calurosas, presencia de viento Zonda en sectores del sur provincial y probabilidad de tormentas, algunas con posible caída de granizo.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este miércoles 17 de diciembre?

El miércoles se presentará con cielo mayormente despejado en casi todo el territorio provincial. En la zona Sur habrá momentos de cielo seminublado, sin condiciones para tormentas.

Viento

Habrá circulación del norte al sur, leve a moderada, entre las 09:00 y las 21:00, con velocidades cercanas a los 35 km/h, afectando el Este provincial, Valle de Uco y el Este del Sur.

Además, se prevé viento Zonda en el sur de Malargüe y sectores del sur de San Rafael, entre las 13:00 y las 21:00, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Temperaturas

Máxima: 33°C

33°C Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 14°C

14°C Mínima en el resto de la provincia: alrededor de 19°C

Alta Montaña

Cielo despejado durante toda la jornada.

¿Qué condiciones se esperan para el jueves 18 de diciembre?

El jueves comenzará con buen tiempo, pero hacia la noche podrían registrarse tormentas en el Sur provincial.

Viento

Por la mañana, viento leve del sur entre las 07:00 y el mediodía, afectando zona Sur y Norte-Este.

Desde la tarde, rotará al norte entre las 14:00 y las 21:00, alcanzando nuevamente zona Sur, Este y Valle de Uco.

Nubosidad y tormentas

Cielo despejado durante la mañana. Desde las 17:00, aumento de nubosidad en el Este.

A partir de las 21:00, posible convección moderada con tormentas en la zona Sur, con riesgo de granizo.

Temperaturas

Máxima: 31°C

31°C Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 16°C

16°C Mínima en el resto de la provincia: entre 21°C y 22°C

Alta Montaña

Cielo despejado durante toda la jornada.

¿Habrá Zonda y tormentas el viernes 19 de diciembre?

El viernes será el día más inestable del período, con Zonda, tormentas y descenso de temperatura hacia la tarde.

Viento

Durante la mañana y primeras horas de la tarde, viento del norte al sur, leve a moderado, en la zona Norte-Este.

Entre las 13:00 y las 23:00 se espera viento Zonda en cordillera Sur, Malargüe, sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata, con velocidades promedio de 45 km/h y mayor intensidad en Malargüe.

Desde las 18:00, ingreso de viento del sur asociado a tormentas, provocando un descenso de la temperatura.

Tormentas

El cielo estará despejado por la mañana.

Desde las 16:00 comenzará la convección en el Sur, extendiéndose hacia el Este y, entre las 21:00 y las 22:00, al Gran Mendoza y zona Norte, en forma más débil.

No se descarta caída de granizo.

Temperaturas

Máxima: 34°C

34°C Mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: 16°C

16°C Mínima en el resto de la provincia: 21°C

Alta Montaña

Cielo generalmente despejado durante toda la jornada.

¿Qué recomendó Defensa Civil?

La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica, especialmente por la presencia de Zonda y la probabilidad de tormentas fuertes hacia el final del período.