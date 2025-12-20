Alerta por Zonda y tormentas: pronóstico extendido para Mendoza

Defensa Civil mantiene el monitoreo por viento Zonda, tormentas y posible caída de granizo en distintas zonas de la provincia durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

El pronóstico meteorológico extendido para Mendoza anticipa un fin de semana y comienzo de semana marcados por viento Zonda, inestabilidad y tormentas con probabilidad de granizo en varias regiones de la provincia. Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la evolución de las condiciones climáticas.

¿Qué condiciones se esperan para el sábado 20 de diciembre en Mendoza?

Durante el sábado se prevé circulación de viento del sur entre las 07.00 y las 17.00, con intensidad leve a moderada en toda la provincia. Además, se espera viento Zonda moderado entre las 12.00 y las 21.00 en Malargüe, sur de Malargüe, cordillera Sur y Valle de Uspallata, con velocidades promedio de 45 km/h.

La jornada comenzará con cielo despejado, pero desde las 13.00 se incrementará la nubosidad en Malargüe. Hacia la tarde y noche se desarrollarán procesos de convección en el Valle de Uco, extendiéndose luego al sur provincial y al Gran Mendoza. Durante la madrugada del domingo, la inestabilidad alcanzará también la zona Este. No se descarta caída de granizo.

La temperatura mínima será de 14 °C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco, y de 20 °C en el resto de la provincia. La máxima alcanzará los 30 °C.

¿Cómo estará el tiempo el domingo 21 de diciembre?

El domingo se mantendrá la circulación de viento del sur, leve, desde las 07.00 hasta las 23.00 en toda la provincia. El viento Zonda volverá a presentarse entre las 14.00 y las 21.00 en Malargüe, sur de Malargüe, cordillera Sur y Valle de Uspallata, con velocidades cercanas a los 40 km/h.

El amanecer será inestable en el Valle de Uco y la zona Este, con mejoras temporarias al mediodía. Sin embargo, desde las 16.00 se reactivará la convección en el oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, con lluvias que se extenderán por la noche al Gran Mendoza y la zona Este. Existe probabilidad de granizo, especialmente en el sur y el este provincial, donde la inestabilidad podría prolongarse hasta la madrugada del lunes.

Las mínimas rondarán los 14 °C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco, y los 18 °C en el resto de la provincia. La máxima será de 29 °C.

¿Qué pronóstico rige para el lunes 22 de diciembre?

Para el lunes se espera viento del sur leve entre las 08.00 y las 20.00, afectando principalmente zona Sur, zona Este y Gran Mendoza. El viento Zonda será leve y se presentará entre las 13.00 y las 20.00 en Malargüe, sur de Malargüe, cordillera Sur y Valle de Uspallata.

La jornada comenzará inestable en el Este, Valle de Uco y Sur provincial, con tormentas que podrían persistir en el Sur hasta media tarde. No se descarta la caída de granizo asociada a núcleos convectivos.

La temperatura mínima será de 13 °C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco, y de 17 °C en el resto de la provincia. La máxima provincial alcanzará los 28 °C.

¿Qué informó Defensa Civil sobre la situación meteorológica?

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil confirmaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la presencia de viento Zonda, tormentas e inestabilidad en gran parte del territorio mendocino.