Alertan en Mendoza por el aumento de infecciones de transmisión sexual

El primer programa de Fijar dato aborda el crecimiento sostenido de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Mendoza, el país y el mundo, y pone el foco en la prevención, la información confiable y el cuidado de la salud, especialmente en adolescentes.

El aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) se convirtió en una señal de alerta sanitaria a nivel provincial, nacional y global. Frente a la suba exponencial de casos y en un contexto atravesado por desinformación, mitos y prejuicios, el programa Fijar dato, de Unidiversidad y Señal U, puso el tema en agenda y remarcó una premisa clave: el uso del preservativo en todas las prácticas sexuales es un método seguro y eficaz para prevenir la transmisión.

¿Qué son las infecciones de transmisión sexual?

Las ITS son infecciones que se transmiten de una persona a otra durante una relación sexual, ya sea oral, anal o vaginal. Existen más de 30 tipos de ITS, aunque las más conocidas por su frecuencia son VIH, VPH, sífilis, herpes, gonorrea, clamidia y hepatitis. Todas tienen tratamiento permanente o curativo, incluso cuando no presentan síntomas visibles.

¿Por qué aumentaron los casos de ITS en los últimos años?

Especialistas coinciden en que, tras un período de descenso, las ITS volvieron a incrementarse, particularmente entre adolescentes. Entre las principales causas se destacan:

Menor uso del preservativo, especialmente en relaciones consideradas estables, donde se priorizan solo métodos anticonceptivos.

Una aplicación debilitada de la Educación Sexual Integral, que no refuerza de manera sostenida la importancia del método barrera.

Consumos problemáticos que reducen la percepción del riesgo.

Nuevas modalidades de vínculos más fugaces y ocasionales.

Falta de campañas públicas sostenidas y de abordajes específicos en ámbitos cotidianos como escuelas, clubes y espacios recreativos.

¿Por qué es importante hablar de ITS?

Instalar el tema en la agenda pública implica poner el foco en el cuidado de la salud individual y colectiva. El acceso a información chequeada permite tomar decisiones responsables, prevenir enfermedades, derribar prejuicios y fortalecer estrategias de salud pública, con especial atención en adolescentes y jóvenes.

El incremento de las ITS evidencia la necesidad de un abordaje integral que combine autocuidado, políticas estatales y el trabajo de organizaciones especializadas para proteger a toda la población.

¿Cómo se previenen y detectan las infecciones de transmisión sexual?

La principal herramienta de prevención es el uso correcto y constante del preservativo en todo tipo de prácticas sexuales. Para la detección temprana, los especialistas recomiendan realizar testeos periódicos, aun cuando no existan síntomas, ya que muchas ITS pueden cursar de manera silenciosa.

¿Qué voces participan del programa Fijar dato sobre ITS?

El programa incluye entrevistas a especialistas, funcionarios, activistas y ciudadanos, entre ellos:

Víctor Bittar, profesor titular de Inmunología de la UNCUYO y jefe del Programa Provincial de Respuesta al VIH.

Natalia Courtis, directora de Maternidad e Infancia del Gobierno de Mendoza.

Fabián Díaz, especialista en medicina adolescente.

Zila Guevara Vicencio, activista por los derechos humanos y LGBT.

María Emilia Marín, educadora sexual y especialista en ESI.

Roberto, ciudadano mendocino que vive con VIH desde 2013.

¿Qué es el programa Fijar dato?

Fijar dato es una producción conjunta de Unidiversidad y Señal U que aborda problemáticas de interés social mediante investigaciones periodísticas, estadísticas y múltiples miradas. Con un formato documental de 30 minutos, el programa busca confrontar la desinformación y promover contenidos de calidad sobre salud, ciencia, educación, género, ambiente, tecnología y cultura.

Como medio público universitario de la UNCUYO, garantiza un espacio para que docentes, investigadores, especialistas y estudiantes aporten a los debates sociales más relevantes de Mendoza.